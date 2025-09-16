Extra Höst/ Vinter
Vi behöver stärka upp i höst med extra kökspersonal till våran restaurang.
Arbetsplatsen ligger centralt på Liljeholmstoget i Stockholm.
Jobbet innefattar dag, kväll och vissa helger, dock bra arbetstider, jobbet innebär en hel del hjälp i kök så som disk och städning efter arbetade pass men huvudsakligen tillagning och servering av mat samt förberedelse av tillbehör från vår menyn . Maten vi serverar är en typ av kebab med inslag från Sydamerika, Mellanöstern och Europa .
Vi ser gärna att du som söker pratar och kan ta instruktioner på svenska samt erfarenhet av restaurangkök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kebab-ish@mail.com Arbetsgivarens referens
