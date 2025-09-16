Extra Höst/ Vinter

Kebab-ish Liljeholmen AB / Kockjobb / Stockholm
2025-09-16


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kebab-ish Liljeholmen AB i Stockholm

Vi behöver stärka upp i höst med extra kökspersonal till våran restaurang.
Arbetsplatsen ligger centralt på Liljeholmstoget i Stockholm.
Jobbet innefattar dag, kväll och vissa helger, dock bra arbetstider, jobbet innebär en hel del hjälp i kök så som disk och städning efter arbetade pass men huvudsakligen tillagning och servering av mat samt förberedelse av tillbehör från vår menyn . Maten vi serverar är en typ av kebab med inslag från Sydamerika, Mellanöstern och Europa .
Vi ser gärna att du som söker pratar och kan ta instruktioner på svenska samt erfarenhet av restaurangkök

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kebab-ish@mail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Höst - Vinter 25".

Arbetsgivare
Kebab-ish Liljeholmen AB (org.nr 556920-2913)

Jobbnummer
9512304

Prenumerera på jobb från Kebab-ish Liljeholmen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kebab-ish Liljeholmen AB: