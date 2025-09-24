Extra arbete som konferensvärd/värdinna
Söker du ett extra jobb att kombinera med dina studier? Är du flexibel och kan du hoppa in med kort varsel? Har du erfarenhet från restaurang/café branschen? Då kan detta jobb vara något för dig. Sök redan idag!
Vi söker 4 konferensvärdar/värdinnor - extra vid behov!
Plats: Centrala Stockholm
Anställningsform: Timanställning (vid behov)

Om tjänsten
Vi söker nu fyra engagerade konferensvärdar/värdinnor som kan hoppa in extra vid behov. Du kommer att vara anställd på Manpower som konsult och jobba för vår kund som ligger cantralt i Stockholm. Tjänsten passar dig som vill arbeta vid sidan av dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning. Arbetet innebär att ta hand om gäster vid konferenser, sköta servering, hålla ordning i lokalerna och säkerställa en hög servicenivå genom hela dagen. Arbetet utförs på vardagar mellan 7:00 och 18:00. Ibland kan du få jobba lite senare ifall det är något särskilt event. Passen kan vara mellan 4-8 timmar beroende på behov. Tjänten kommer att starta omgående och löpa på under hösten men vi ser goda chanser till att kunna jobba vidare under våren 2026.Kravprofil för detta jobb
Du har tidigare erfarenhet från restaurang, servering eller liknande serviceyrken.
Du är flexibel, ansvarsfull och har en professionell framtoning.
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier eller annan anställning).
Du behärskar svenska flytande i tal, engelska är meriterande.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och socialt extrajobb i centrala Stockholm.
Möjlighet att arbeta i en dynamisk och professionell miljö.
Timanställning med arbete vid behov - perfekt att kombinera med andra sysselsättningar.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Om du har frågor kontakta ansvarig konsultchef Jenny Dollman på nummer 08-452 33 31. Ersättning
