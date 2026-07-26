Expressarbetare
Topp Bemanning Stockholm AB / Budjobb / Stockholm Visa alla budjobb i Stockholm
2026-07-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Topp Bemanning Stockholm AB i Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Inför hösten söker vi fler medarbetare till vårt team!
Är du intresserad av att bli uthyrd till någon av våra samarbetspartners? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker dig som är lyhörd, morgonpigg och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du har lätt för att ta instruktioner, är prestigelös och har en vilja att lära dig nya saker.
Vi erbjuder både kortare och längre uppdrag, med huvudsakligt fokus på transport- och lagerarbete.
Låter det här som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: jobb.topp@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttkarl/Stadsbud". Arbetsgivare Topp Bemanning Stockholm AB
(org.nr 559017-6151)
117 64 STOCKHOLM Jobbnummer
10011597