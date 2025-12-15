Exportspeditör
JobBusters AB / Speditörsjobb / Finspång Visa alla speditörsjobb i Finspång
2025-12-15
Din nya roll Vi söker en exportspeditör till vår kund i Finspång!
Som exportspeditör ansvarar du för specifika exportflöden från start till mål. Arbetet innebär daglig kontakt med externa parter såsom leverantörer, transportörer och kundrepresentanter, samt ett nära samarbete med interna funktioner som projektledare, inköp, materialkoordinering och internlogistik.
I denna roll får du arbeta nära både kunder, leverantörer och interna funktioner - i ett högt tempo där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Rollen är varierad och passar dig som trivs i en operativ miljö där ingen dag är den andra lik.
Dina ansvarsområden
Skapa och hantera transport- och exportdokument
Upphandling, bokning och uppföljning av transporter
Leverantörs- och transportörskontakter
Leveransbevakning och hantering av avvikelser
Utfärda anmodan för sändningar
Utfärda export- och tullhandlingar
Kontroll och kontering av frakt- och speditionsfakturor
Hantera transportreklamationer
Aktivt bidra till utveckling och digitalisering av transport- och tullprocesser
Här blir du en del av ett engagerat team som hanterar komplexa exportflöden världen över. Du får ett tydligt ansvar för transportrelaterade frågor och möjlighet att påverka, förbättra och digitalisera arbetssätt inom transport och tull.
FöretagspresentationVår kund är en ledande aktör inom industriproduktion som drivs av innovation och nytänkande. Här är lagkänsla och samarbete centralt, och mångfald ses som en nyckel till framgång. På huvudkontoret och i deras globala team får du möjlighet att arbeta med banbrytande tekniska lösningar och projekt som påverkar både branschen och samhället. Här värdesätts engagemang, kreativitet och kompetens - och varje medarbetares bidrag spelar roll.
Bra att känna tillUppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: I början av januari. Slut: Initialt 6 månader, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Relevant högskoleutbildning och/eller flerårig erfarenhet inom logistik, import/export
God erfarenhet av internationella transporter, tullfrågor och gärna avtalsskrivning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
ana av att arbeta i Microsoft Office och gärna SAP
Meriterande: Ytterligare språkkunskaper såsom spanska, tyska eller ryska.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
