Exportsäljare
Några minuter från E20, i Jonslund ligger Dahrén som idag är ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Huvudkontor och produktion finns i Jonslund, i Tyskland finns ett säljkontor och i Polen finns fabrik och säljkontor. Dahrén har 340 anställda varav 220 i Sverige.
Dahrén fortsätter att växa och söker nu ytterligare en driven säljare som vill fortsätta att utveckla exportaffären tillsammans med oss. Vill du vara med på en spännande resa där den produkt du säljer har en central roll i en mer hållbar värld? Framtida fokus på elektrifiering, förnybar energi och energidistribution betyder att vår produkt ligger helt rätt i tiden.
ArbetsuppgifterI rollen som internationell säljare arbetar du med försäljning av företagets produkter gentemot både nya och befintliga kunder i Europa där bearbetning av små företag såväl som stora koncerner ingår. Försäljningsprocesserna är ofta långa och komplexa vilket innebär ett fokus på strategiskt arbete, relationsbyggande och tålamod då vi lägger stor vikt vid mjuka värden i vårt försäljningsarbete.Du kommer ingå i ett säljteam på totalt 10 personer och rapporterar direkt till försäljningschefen. Som en viktig del i försäljningsteamet ges du stor möjlighet att arbeta strategiskt och bidra med din erfarenhet för att utveckla affären. För att kunna hålla en hög service och leverera med kvalitet ingår tvärfunktionella samarbeten med övriga avdelningar i företaget.Då våra kunder främst finns utomlands ingår internationella resor i tjänsten. Övrig tid förväntas du vara på plats på vår anläggning i Jonslund.
Din profilFör att lyckas i denna roll ser vi att du har några års erfarenhet av kvalificerat försäljningsarbete och/eller projektledning gentemot kund. Vi tror att ett stort tekniskt intresse och en nyfikenhet för våra produkter och vår verksamhet är en förutsättning för att trivas i rollen. Tidigare erfarenheter kopplade mot processindustrin ser vi som meriterande.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där vi gärna ser att du är driven, affärsmässig och har ett högt engagemang. Du drivs av det långsiktiga och strategiska säljarbetet samtidigt som du är van att jobba mot deadlines. Vidare är du en god förhandlare och kommunikatör och inser vikten av att bygga långsiktiga relationer.Eftersom kunderna finns inom många typer av områden och industrier är det viktigt att du kan anpassa dialogen och förstå varje kunds specifika behov. Som person är du noggrann och ordningsam samt arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Du har också en hög samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tvärfunktionellt.Tjänsten kräver att du hanterar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift. Behärskar du ytterligare något europeiskt språk ser vi det som meriterande.
Vill du bli del av ett företag med stolt tradition och en spännande produkt som är en viktig kugge i framtidens hållbarhetstänk? Då ser vi fram emot din ansökan.
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Sista ansökningsdag är 8 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://www.dahrengroup.com/
465 95 ESSUNGA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dahrén Sweden AB Kontakt
Leveranschef
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se +46734116854
