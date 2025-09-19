Expert till sektionen för verksamhetsprocesser frivård
2025-09-19
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Rollen som expert är placerad vid kriminalvårdens huvudkontor, avdelningen för verksamhetsinnehåll, sektionen för verksamhetsprocesser frivård. Publiceringsdatum 2025-09-19 Arbetsuppgifter
Som expert på sektionen kommer du att utveckla, normera och kvalitetssäkra arbetssätt och metoder för verkställighetsplanering (VSP) inklusive risk och behovsbedömningar.
Du kommer att arbeta med beslutade effektiviseringsåtgärder inom området verkställighetsplanering samt medverka vid implementering av centralt framtagna styrande dokument gällande RBM-B och VSP genom att ge råd, stöd och utbildning. Arbetet medför ett förvaltningsansvar gällande RBM-B och VSP och kräver mycket god sakkunskap i process och system inom dessa områden. Det är viktigt att du är bekväm med att samverka med andra och att arbeta självständigt med frågor på strategisk nivå.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor, du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Det är även viktigt att du tar ansvar för din uppgift samt kan strukturera ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du arbetar bra med komplexa frågor och analyserar problem som du stöter på i ditt arbete.
Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen med beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
• Erfarenhet av självständigt arbete på strategisk nivå som krävt planering, samordning och uppföljning
• Erfarenhet av arbete som kräver samverkan och eller samordning med sakkunniga inom andra sakområden eller organisatoriska nivåer än dina egna
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården eller annan statlig myndighet
• Mycket god kunskap om riskbedömningsinstrumentet RBM-B både gällande process och system
• Mycket god kunskap om verkställighetsplanering både gällande process och system
• Förmåga att växla obehindrat mellan strategiska perspektiv och mer komplexa uppgifter till att hantera frågor av direkt operativ karaktär
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete med kvalificerade uppdrag på strategisk nivå
• Erfarenhet av utredningsarbete på strategisk nivå
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Ersättning
Månadslön
