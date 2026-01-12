Expert Kravanalytiker
2026-01-12
Professional Galaxy är ett IT och teknik konsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Just nu söker vi Kravanalytiker med nivå 4 till Havs- och vattenmyndigheten.
Som kravanalytiker gör du följande:* Samlar in, beskriver, detaljerar och analyserar användarbehov och krav inom nyanskaffning och vidareutveckling av IT-lösningar/digitalisering.* Stödjer beställare vid upphandling av IT-system/digitaliseringslösningar.* Hjälper verksamheten att göra rätt vägval baserat på HaV:s digitaliseringsstrategi.* Stödjer utvecklingsteam genom att utföra kravutredningar samt att fortlöpande detaljera kraven.
Uppdraget innebär, utöver beskrivningen i inledningen ovan, följande ansvarsområden:* Ansvarar för framtagning av funktionella och icke funktionella krav.* Ansvar för att förmedla krav samt svara på frågor om kraven inom ett projektteam eller ett utvecklingsteam* Ansvar för att samarbeta med testledare och testare.* Ansvarar för att planera kravinsamlingsarbetet samt leda det (tex genomföra workshops etc).* Ansvarar för att leda kravgranskningar / att de genomförs
Skallkrav (MÅSTE UPPFYLLAS)- Att kravet på nivå 4 enligt ramavtalet och övriga krav uppfylls ska framgå av bifogat CV. (Minst 9 års erfarenhet)- Ha utfört komplexa uppdrag inom aktuell roll och genomför tjänsten med mycket hög kvalitet.- Ha hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll- Konsulten ska kunna arbeta mycket självständigt- Kunna tala och skriva svenska flytande.- Kunna arbeta på plats i Havs- och vattenmyndighetens lokaler. Distansarbete efter överensekommelse med enhetschef.- CV ska bifogas för att styrka uppfyllande av ställda krav.- Ska ha erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.- Hög förståelse för en myndighets verksamheter och verksamheternas arbete- God intressenthantering- God analytisk förmåga- Erfarenhet av mötesfacilitering och workshopledning.- Uppdraget ska utföras på plats i Havs- och vattenmyndighetens lokaler i Göteborg.- Mycket goda kunskaper i svenska (tal och text), Goda kunskaper i engelska (tal och text).
Börkrav (Bör uppfyllas)- Kommunikativ förmåga - Social kompetens- Analytisk förmåga och noggrannhet
• Förmåga att presentera information för en målgrupp- Förmåga att beskriva modeller, metoder och lösningsmönster
Övrig informationArbetsmodell: På platsUppdragsperiod: 2026-02-02 till 2027-01-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
