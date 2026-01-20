Expert inom Kritisk Programvara
2026-01-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Örebro
, Skövde
, Aneby
Vill du verka i den absoluta tekniska framkanten där innovation möter och utmanar teknikens möjligheter och begränsningar? Vill du stötta och vägleda våra kunder och partners i deras resa mot att utveckla hållbara och säkra lösningar som möter framtidens utmaningar? Hos oss på Combitech får du möjlighet att bidra med din kompetens i en miljö där samarbete, innovation och människan står i centrum. Tillsammans gör vi skillnad och formar framtidens samhälle!
Rollen
Som en av våra experter inom Safety, Mjukvarukvalitet och Programvara för säkerhetskritiska tillämpningar blir du en viktig del av vårt team inom Kritiska System. Tillsammans med engagerade och drivna kollegor och partners arbetar du för att utveckla morgondagens säkerhetskritiska system. I detta kan du ta ansvar som exempelvis arkitekt, senior utvecklare, process- och verksamhetsutvecklare och teknikledare. Möjligheterna är många och hos oss får du stort utrymme att påverka, växa och forma din roll utifrån dina förutsättningar och ambitioner.
Vi söker dig som
*
Har gedigen erfarenhet av utveckling av programvaruintensiva säkerhetskritiska system (krav, design, arkitektur, verifiering, kvalitetssäkring).
*
Har erfarenhet av att tolka och tillämpa safety-standarder som tex ISO26262, IEC61508, MIL-STD-882, RTCA DO-178.
*
Har erfarenhet av hur man bygger programvara med hög kvalitet.
*
Är en naturlig ledare som vill guida och rådge våra kunder.
*
Är nyfiken på att kombinera teknik med människans behov och värdesätter samarbete.
*
Har intresse för och erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning.
Vi söker dig som är lyhörd, initiativrik och som bygger goda relationer. Har du dessutom erfarenhet från olika branscher är ett plus.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Rekryterande chef/kontaktperson: Jesper Lindell, +46 73 4186754 Ersättning
