Expert Inom Elkraft - Abel Gruppen
AB Ny Kollega i Skåne / Elektronikjobb / Helsingborg Visa alla elektronikjobb i Helsingborg
2026-08-03
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eller i hela Sverige
Är du elkraftsingenjören som skulle vilja arbeta inom en bred och varierande expertroll med mycket kundkontakt? Vill du använda och utveckla din befintliga expertis inom elkraftsområdet för att aktivt kunna bidra till utvecklingen av Sveriges elsystem och framtida energiomställning? Om ja, då tycker vi att du ska läsa vidare.
Vi på ABEL Gruppen är inne i en spännande tillväxtfas med nya förfrågningar och kunduppdrag. Därför söker vi nu en ny kollega till vårt kontor i Helsingborg, nämligen en elkraftsingenjör med expertis och erfarenhet inom stationer, ställverk och projektledning.
Hos oss kommer du att vara viktig. På riktigt.
Som en del av teamet på ABEL Gruppen kan man utvecklas precis så snabbt som man själv vill, och inte bara tekniskt utan även affärsmässigt och personligt. Den vi söker ser möjligheten till att ta rollen som uppdragsledare eller som teamledare. Du vill även ha en aktiv roll i företagets fortsatta utvecklingsresa.
Spännande och breda arbetsuppgifter inom en expertroll
Hos oss kommer du få arbeta i många olika spännande projekt; alltifrån utveckling av stora elnät eller vindkrafts- och solkraftsparker, till att bidra till förbättringar hos stora elanvändare inom exempelvis industrin.
I rollen som elkraftsingenjör hos oss ansvarar du för kundkontakter, uppdrag samt projektens genomförande från A-Ö liksom det ekonomiska resultatet. Uppdragen kan ske dels från vårt kontor, men även på plats ute hos våra kunder samt variera i längd och omfattning. Uppdragen kommer att omfatta allt från utredningar/förstudie till färdig anläggning där din roll kan variera mellan till exempel uppdragsansvarig, samordningsansvarig eller teknikansvarig.
Du arbetar proaktivt från upphandling, planering, resurstillsättning till att driva projekten hos kund. Du genomför löpande avstämningar med entreprenörer, leverantörer, intern personal samt slutkund.
ABEL Gruppens erbjudande till dig
ABEL Gruppen är ett personligt och familjeägt bolag som sedan 1979 hjälpt energi-, industri- och fastighetsbolag att utveckla sina elnät och elanläggningar. Under de senaste 10 åren har vi även hjälpt många bolag som investerar i förnyelsebara energilösningar. Du kommer i högsta grad att få vara med om att påverka och bidra till utvecklingen av vårt växande företag. Vi har korta beslutsvägar inom företaget.
På ABEL Gruppen kommer du att ingå i ett större team med kollegor som har lång och bred erfarenhet. För oss är det viktigt att vi stöttar och hjälper varandra samtidigt som vi har tid för att utvecklas. Som del i teamet kommer du att spela en viktig roll i ABEL Gruppens fortsatta satsning på att göra skillnad i branschen.
Den korta sammanfattning av allt som är skrivet ovan, är att vi kommer kunna erbjuda dig en spännande och utvecklande expertroll inom ett stabilt och växande företag med en entreprenöriell atmosfär. Hos oss får du möjlighet att arbeta med samt leda spännande projekt inom elkraftsområdet med varierande storlek, omfattning och komplexitet.
Din bakgrund och personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen som elkraftsingenjör hos oss, har du i grunden en ingenjörsexamen med inriktning mot elkraft kombinerat med minst 5 års dokumenterad erfarenhet i rollen som elkrafts- eller elnätsingenjör med fokus på regionnät och stamnät. Du har ansvarat för större projekt och har erfarenhet av att självständigt leda och driva dina projekt och uppdrag. Du har därmed väldigt god branschkännedom gällande system, konstruktion och projektering inom elkraftsområdet.
För den här rollen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har ett stort tekniskt intresse samt besitter ett välutvecklat affärsmanskap och ledarskap. Många teknikgrenar samverkar mellan våra uppdrag. Därför lägger vi stor vikt på samarbetsförmåga och lyhördhet, kombinerat med ett stort tekniskt kunnande och expertis. Du är trygg att axla rollen som expert i relation med kunden.
Meriterande är erfarenhet av rollen som uppdragsledare, alltså vara van att leda team av medarbetare och underkonsulter.
Om du är ute efter en bred expertroll med varierande arbetsuppgifter inom elkraft där du aktivt får bidra till utvecklingen av Sveriges framtida elsystem samt energiomställning, då är det hos oss på ABEL Gruppen du ska arbeta. Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Kollega och du är välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733- 67 06 60 vid frågor. Sista ansökningsdag är den 16 augusti men ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen till ABEL Gruppen med din ansökan!
Vi på Ny Kollega har som mission att utveckla människor och företag genom långsiktiga och seriösa relationer med våra kunder, kandidater och medarbetare. Vi utvecklar människor och företag inom hela Skandinavien. Sedan 2006 har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet och kompetens inom rekrytering och personaluthyrning. Vi har specialiserat oss på att hitta nya kollegor åt våra kunder inom främst ledning, sälj, teknik och specialistnivå. Vi är medlem i Kompetensföretagen och sedan oktober 2021 ett auktoriserat rekryterings- och uthyrningsföretag. Läs mer om oss på nykollega.se eller följ oss på LinkedIn och Facebook. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Ny Kollega i Skåne
(org.nr 559224-1714)
Mellangatan 71 (visa karta
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261 61 LANDSKRONA Jobbnummer
10018508