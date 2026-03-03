Experienced AI & Data Governance Specialist
Vi söker nu en erfaren AI och Data Governance-specialist till ett strategiskt viktigt uppdrag i en internationell miljö. Här får du möjlighet att påverka hur organisationen styr, utvecklar och implementerar data- och AI-arbete på ett ansvarsfullt, effektivt och regelrätt sätt.
Detta är en roll för dig som kombinerar strategisk höjd med operativ genomförandekraft.
Om uppdraget
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team som arbetar med att stärka och vidareutveckla organisationens data- och AI-governance. Uppdraget innebär att säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav, stödja etisk AI-användning och driva implementering av best practice inom datahantering.
Du kommer att arbeta nära verksamhet, IT och styrande forum där ditt bidrag får direkt påverkan på hur data och AI används och styrs inom organisationen.
Ditt uppdrag
Som konsult inom AI & Data Governance kommer du att:
Stötta och vidareutveckla governance-ramverk för data och AI
Driva operativt arbete inom processutveckling och dokumentation
Säkerställa att data- och AI-processer är konsekventa, spårbara och compliant
Samarbeta med interna råd, affärsområden och andra intressenter
Stödja implementering och uppföljning av regulatoriska krav
Bidra till utbildningsinsatser och förändringsledning för ökad adoption
Ansvarsområden
Implementera och underhålla governance-strukturer
Harmonisering av datadefinitioner och standarder
Säkerställa efterlevnad av EU Data Act och EU AI Act
Stödja etiska AI-principer och ansvarstagande AI-utveckling
Tillämpa moderna governance-modeller såsom Data Mesh och federerad styrning
Översätta regulatoriska krav till konkreta processer och kontroller
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av Data Governance och AI Governance
Praktisk erfarenhet av implementering av EU Data Act och EU AI Act
Stark förståelse för data management-principer
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt mellan verksamhet, IT och compliance
Förmåga att omsätta strategi till operativa arbetssätt
Erfarenhet av moderna governance-ramverk såsom Data Mesh
Mycket god analytisk och problemlösande förmåga
God kommunikativ förmåga i en internationell kontext
Vi söker dig som
Är självgående och strukturerad
Har både strategisk förståelse och operativ leveransförmåga
Är trygg i regulatoriska miljöer
Trivs i en miljö med hög förändringstakt
Har ett starkt intresse för etisk och ansvarsfull AI
Uppdragsinformation
Omfattning: 100%
Placering: Stockholm (möjlighet till distansarbete finns)
Ansök senast: 2026-03-06
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
