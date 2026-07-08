EventTekniker
Svensk Kulturfilm Konferensteknik Aktiebolag / Ljus- och ljudjobb / Stockholm Visa alla ljus- och ljudjobb i Stockholm
2026-07-08
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Svensk Kulturfilm Konferensteknik växer och söker nu en engagerad och tekniskt kunnig AV-tekniker som vill bli en del av vårt team.
Som AV-tekniker hos oss arbetar du med installation, service och support av professionella ljud-, bild- och konferenslösningar. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder, där kvalitet, service och ett professionellt bemötande står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av AV- och konferensutrustning.
Service, felsökning och underhåll av befintliga system.
Konfigurering av ljud-, bild- och styrsystem.
Teknisk support till kunder på plats och på distans.
Dokumentation och kvalitetssäkring av genomförda projekt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av AV-teknik, IT, el eller närliggande tekniska områden.
Har ett genuint teknikintresse och tycker om att lösa problem.
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt.
Har B-körkort.
Behärskar svenska i tal och skrift. Engelska är meriterande.
Erfarenhet av konferenssystem, videokonferens, nätverk eller styrsystem är meriterande men inget krav – rätt personlighet och vilja att utvecklas är minst lika viktigt.
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete.
Möjlighet att arbeta med marknadsledande AV-lösningar.
Kompetensutveckling och utbildning.
Trevliga kollegor och en arbetsplats med korta beslutsvägar.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: kontor@konferensteknik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Kulturfilm Konferensteknik Aktiebolag
(org.nr 556240-0662)
Junohällsvägen 1E (visa karta
)
112 64 STOCKHOLM Kontakt
Michael Almgren-Lidman michael@konferensteknik.se 0707287779 Jobbnummer
9997261