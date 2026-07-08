Eventpersonal till Svenska Mässan 2026
Adecco Sweden Aktiebolag / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vi söker nu eventpersonal som vill arbeta på mässor och event på Svenska Mässan i Göteborg. I rollen som eventpersonal är du en viktig del av besökarupplevelsen och arbetar i en social, serviceinriktad och varierande miljö där tusentals besökare passerar varje dag.
Som eventpersonal på Svenska Mässan är du ansiktet utåt gentemot mässans besökare. Du tilldelas ett huvudområde och bidrar till att skapa struktur, service och ett professionellt bemötande under hela eventet. Arbetstiderna är varierande och kan vara förlagda till förmiddagar, eftermiddagar, kvällar och helger. Vi ser gärna att du är flexibel då arbetstiderna på arbetspassen kan variera i tid.
Uppdraget är flexibelt och periodvis intensivt, vilket innebära att det periodvis inte finns arbete under några veckor men att när det väl annordnas mässa så blir det många timmar under några få dagar, vilken kan kompensera för resterande månad. Detta gör tjänsten särskilt lämplig för dig som är student, pensionär eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra vid behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
Välkomna besökare som entrévärd
Arbeta som sal- och scenvärd vid seminarier
Hantera in- och utplaggning som garderobiär
Arbeta som kassapersonal vid entréer och försäljningspunkter
Bidra med god service och information till besökare under pågående mässa eller event
Om dig
Vi ser gärna att du är serviceminded, utåtriktad och kundfokuserad. Kontakt med andra människor faller dig naturligt och du har en genuin vilja att skapa en positiv upplevelse för varje besökare. Du är lyhörd, lösningsorienterad och har förmågan att bemöta olika typer av människor på ett professionellt och vänligt sätt, även i ett högt tempo. Du kommunicerar obehindrat på svenska och till viss del på engelska.
Meriterande är om du har ett flexibelt schema och kan hoppa in på kort varsel.
Viktigt för tjänsten:
Du är serviceminded, utåtriktad och kundfokuserad
Goda kunskaper i svenska, samt är bekväm med att kommunicera på engelska
Du har ett flexibelt schema och möjlighet att arbeta på kort varsel
Du har fyllt 18 år
Tidigare erfarenhet inom kundservice är meriterande
Observera att du måste vara studerande, pensionär eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% för att vara aktuell för anställning.
För rätt person finns goda möjligheter till återkommande arbete på flera mässor och event som arrangeras under året.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig för tjänsten via accsverige@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9996469