Event- och medlemsansvarig
2026-02-09
Sveriges Blåbandsungdom är en idéburen nykterhetsorganisation som arbetar förebyggande mot alkohol- och drogbruk bland unga. Vi skapar trygga, drogfria sammanhang där unga får möjlighet till gemenskap, delaktighet och personlig utveckling. Vårt arbete bygger på engagemang och tron på unga som aktiva samhällsbyggare.
Som event- och medlemsansvarig är ditt uppdrag att se till att unga möter Sveriges Blåbandsungdom runt om i Stockholmsområdet. Rollen är praktisk, uppsökande och innebär arbete ute i verksamheten.
Du ansvarar för att ordna och genomföra vår närvaro på festivaler, event och andra sammanhang där unga finns. Det handlar om att ta kontakt med arrangörer, boka in deltagande, förbereda aktiviteter och själv vara på plats. En viktig del av jobbet är också att besöka skolor, fritidsgårdar och andra ungdomsverksamheter, bygga relationer och skapa ingångar till organisationen.
Du har ansvar för både medlemsrekrytering och medlemsaktivering. I praktiken innebär det att du värvar nya medlemmar, följer upp intresse och ordnar aktiviteter och träffar som gör att unga vill fortsätta vara engagerade.
I rollen är du ofta den unga möter först. Du är öppen, vågar ta kontakt och är lätt att prata med. Genom ett engagerat bemötande bygger du förtroende och relationer över tid. Du är ansiktet utåt för Sveriges Blåbandsungdom och en trygg, nykter förebild i mötet med unga och samarbetspartners.
Jobbet är hands-on och varierat. Ena dagen packar du material och riggar aktiviteter, nästa dag leder du en träff eller följer upp kontakter. Du planerar ditt arbete självständigt och arbetar målbaserat med förtroendearbetstid.Kvalifikationer
Yrkesutbildning eller eftergymnasial praktiskt inriktad utbildning som fritidsledare, socialpedagog, inom event, ungdomsarbete eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med unga, exempelvis inom fritidsgård, föreningsliv eller liknande verksamhet
B-körkort (krav)
Grundläggande administrativ och digital vana
Meriterande
Kreativ kompetens som kan användas i verksamheten, till exempel musik, dans, sport eller annat skapande.Övrig information
Tjänsten innebär resor samt arbete på kvällar och helger.
Kollektivavtal gäller.
Tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning.
Arbetet utgår från vårt kontor på Stora Essingen, Gammelgårdsvägen 38.Så ansöker du
Maila in CV och ett personligt brev till iman@sbu.nu
, där du kort och personligt berättar om dina erfarenheter, styrkor och färdigheter som är relevanta för rollen. Det hjälper oss att lära känna dig bättre och förstå hur du kan bidra i verksamheten.
Sista ansökningsdag är 27 februari, men vänta inte med att skicka in din ansökan, då urval och intervjuer kan ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
