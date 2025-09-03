Event & Bankett Supervisor 75%
2025-09-03
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
På Quality HotelTM 11 & Eriksbergshallen är ingen dag den andra lik - lyckligtvis! I ena ögonblicket serverar vi mat till stamgästen på affärsresa, och i nästa är det hockeylaget med guldmedaljen i handen som ska serveras. Nu söker vi på Quality HotelTM 11 & Eriksbergshallen en Hovmästare / Supervisor till vår event- & bankettavdelning som, tillsammans med Food & Beverage-teamet, ska skapa smakfulla matupplevelser för alla våra hotell- och konferensgäster.
Här gäller det att balansera tallrikar, beställningar och merförsäljning, samtidigt som du levererar service på hög nivå. Tjänsten kräver god planerings- och genomförandeförmåga samt att du säkerställer att driften går som smort före, under och efter banketten.
Nyfiken på vad rollen innebär?
• Som Event & Bankett Supervisor ska du säkerställa att driften går smidigt och att du har bra samarbete mellan avdelningarna.
• Tjänsten innebär att du har kontroll på inköp, schemahantering samt en god förståelse för ekonomi.
• Du ska också vägleda och stötta resten av teamet så att de når sina mål.
• Lagar relaterade till hälsa, miljö och säkerhet kommer också att vara din högsta prioritet!
• Tjänsten innebär arbete på dagtid, kvällar och helger.
Här kommer du att lyckas om du är:
Som ledare inom Strawberry förväntas du efterleva kulturen genom att skapa energiska team och engagerande arbetsplatser som gör att människor älskar att komma till jobbet. Du bygger broar genom relationer, samarbete och förtroende. Du äger genom att fatta beslut med företagets bästa i åtanke, sätta tydliga mål och hålla dig själv och andra ansvariga för att uppnå resultat. Du visar vägen med vision och syfte, och utvecklar potential genom att maximera individuella styrkor för att hjälpa andra att nå sin fulla potential.
Låter detta som du?
• Du älskar service och att skapa positiva upplevelser för gästerna.
• Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera nästan allt som dagen för med sig.
• Du har en särskild talang för att hitta den bästa vägen framåt.
• Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stödjande.
• Erfarenhet från restaurang i hotellbranschen är ett plus.
Varför välja Quality Hotel & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality Hotel tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
• En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry.
• Personalrabatter och förmånliga friends & family-priser på våra 200+ hotell.
• 25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
• Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Quality Hotel
Quality Hotel är utformade för att vara den perfekta destinationen för varje ögonblick - oavsett om det handlar om en familjeträff, en affärskonferens eller bara en natt borta. Med vår inbjudande atmosfär, pålitliga service och prisvärda ser vi till att varje gäst känner sig välkommen, bekväm och avslappnad. Vi har över 60 hotell utspridda över Norden.
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Förbered dig på att skapa oförglömliga gäst ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
