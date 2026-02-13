Ett sommarjobb med hjärta!
Vill du ha ett sommarjobb där ditt engagemang verkligen gör skillnad? Hos OP Assistans blir du en viktig del av en annan människas vardag - och en del i att skapa en trygg, meningsfull och riktigt bra vardag.
Som personlig assistent arbetar du nära en individ och stöttar i det dagliga livet - alltid utifrån personens behov, önskemål och rätt till självbestämmande. Ditt arbete bidrar till självständighet, livskvalitet och möjligheten att njuta av sommaren på sina egna villkor.
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarstagande och trygg i dig själv Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor, är pålitlig och förstår vikten av integritet och professionellt bemötande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Flexibilitet kring arbetstider är en fördel Många av våra kunder har assistans under dygnets alla timmar. Arbetspass kan exempelvis vara förlagda under dygn med väntetid, dagar, kvällar och vaken natt. Både vardagar och helger.
Vi ser gärna att du kan påbörja din introduktion så snart som möjligt. Det finns goda möjligheter att få stanna kvar som timvikarie efter sommaren.
Rekryteringsprocessen Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen.
Vid eventuell anställning En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här. Registerutdrag: Du behöver kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
OP Assistans erbjuder trygg och respektfull personlig assistans. Vi bygger nära och långsiktiga relationer som ett mindre bolag, men har samtidigt tryggheten och resurserna från vår större koncern, Team Olivia. Många av våra chefer har egen erfarenhet som personliga assistenter, vilket ger en djup förståelse för yrket. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna. Så ansöker du
