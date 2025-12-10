Eterni söker truckförare
Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Ljungby Visa alla lagerjobb i Ljungby
2025-12-10
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ljungby
Har du erfarenhet av truckkörning och trivs i en miljö där du har stort ansvar, gillar att jobba effektivt och du jobbar tätt ihop med din kollega? Då har vi tjänsten för dig.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker truckförare med god erfarenhet av truckkörning samt lagerarbete. Du får chansen att arbeta med varierande arbetsuppgifter, såsom in- och utleveranser, orderplock, saldohantering och inventering. Tjänsten ställer krav på hög flexibilitet, god truckvana samt positiv inställning!
Vi ser att du har god vana av,
Truckkörning
Lagerhantering
In och- utleveranser
Administrativa uppgifter
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Som person är du ansvarsfull och trivs i ett högt tempo där du behöver ha ordning och reda. Du har erfarenhet av truckkörning och känner dig trygg bakom ratten. Vi ser även att du är kommunikativ då du kommer att ha nära kontakt med såväl kollegor som chaufförer som kommer och hämtar gods. Du trivs i en effektiv miljö där noggrannhet är väldigt viktigt.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Truckförare är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mattias Persson på mattias.persson@eterni.se
eller Alexander Hansson på alexander.hansson@eterni.se
.
Plats: Ljungby med omnejd
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skift, dagtid, natt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60 LJUNGBY Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se Jobbnummer
9636951