Eterni söker truckförare

Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Ljungby
2025-12-10


Har du erfarenhet av truckkörning och trivs i en miljö där du har stort ansvar, gillar att jobba effektivt och du jobbar tätt ihop med din kollega? Då har vi tjänsten för dig.

Publiceringsdatum
2025-12-10

Arbetsuppgifter
Vi söker truckförare med god erfarenhet av truckkörning samt lagerarbete. Du får chansen att arbeta med varierande arbetsuppgifter, såsom in- och utleveranser, orderplock, saldohantering och inventering. Tjänsten ställer krav på hög flexibilitet, god truckvana samt positiv inställning!
Vi ser att du har god vana av,

Truckkörning

Lagerhantering

In och- utleveranser

Administrativa uppgifter

PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER

Som person är du ansvarsfull och trivs i ett högt tempo där du behöver ha ordning och reda. Du har erfarenhet av truckkörning och känner dig trygg bakom ratten. Vi ser även att du är kommunikativ då du kommer att ha nära kontakt med såväl kollegor som chaufförer som kommer och hämtar gods. Du trivs i en effektiv miljö där noggrannhet är väldigt viktigt.
OM TJÄNSTEN

Tjänsten som Truckförare är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION

Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mattias Persson på mattias.persson@eterni.se eller Alexander Hansson på alexander.hansson@eterni.se.
Plats: Ljungby med omnejd

Start: Omgående

Arbetstider: 2-skift, dagtid, natt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60  LJUNGBY

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Alexander Hansson
alexander.hansson@eterni.se

Jobbnummer
9636951

