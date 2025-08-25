Eterni söker sömmerska
2025-08-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
ETERNI SÖKER TAPETSERAREPubliceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Tjänsten som tapetserare innebär bland annat att stoppa och tränsa bäddmadrasser till sängar. Rollen ställer krav på hög noggrannhet, gott ordningssinne och gediget kvalitetsinriktat hantverk. Tjänsten passar dig som trivs med stor variation, frihet under ansvar och som gillar att ha många bollar i luften. Som medarbetare erbjuder kunden dig ett omväxlande och intressant arbete i en mycket modern miljö
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för tillverkning och produktion och som gärna vill fortsätta att utvecklas. Du innehar gärna erfarenhet som sömmerska, sadelmakare eller tapetserare. Du trivs i en mångsidig arbetsmiljö och har känsla för handarbete. Vid behov finns du även behjälplig med övrigt produktionsarbete och som stöttning till dina kollegor.
Som person är du nyfiken och villig att lära dig. Du har erfarenhet av att arbeta självständigt och trivs bra med att planera, styra och optimera ditt arbetssätt för att nå goda resultat. Du ställer dig positiv till förändringar och växer med ansvar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig med positiv inställning och hög arbetsmoral.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som tapetserare är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
