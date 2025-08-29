Etableringshandledare till Kompetenscentrum
Kungsbacka Kommun / Sociala jobb / Kungsbacka Visa alla sociala jobb i Kungsbacka
Enheten för Etablering söker en etableringshandledare till en tidsbegränsad anställning med omgående tillträde.
Arbetsgruppen inom etablering består av fyra personer och enheten är organiserad på Kompetenscentrum inom förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad. Fokus i ditt arbete är att bistå nyanlända personer i arbetet med bostad och sysselsättning.
Rollen som etableringshandledare
Som etableringshandledare stödjer du nyanlända som av Migrationsverket placerats i Kungsbacka med stöd av bosättningslagen. De är antingen kvotflyktingar, som kommer direkt från hemlandet eller nyanlända som sedan tidigare vistats i Sverige på ett av Migrationsverkets boenden.
Ansvaret för att nyanlända ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, regioner och flera olika statliga myndigheter. Kommunens huvudansvar är att erbjuda bostäder till nyanlända och på olika sätt stödja dem i deras etablering, Etableringshandledaren arbetar i nära samverkan med enheten för Myndighet, som kan bevilja ekonomiskt bistånd, och enheten för Arbetsmarknad, som i samråd med den enskilde upprättar en arbetsmarknadsplan.
Vidare samverkar etableringshandledaren med andra förvaltningar inom Kungsbacka kommun, varav de viktigaste är de som ansvarar för förskola, skola och gymnasieskola samt förvaltningen för Service Fastighet som ansvarar för bostadsanskaffning.
Slutligen introducerar etableringshandledaren de nyanlända för andra myndigheter, så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och regionens sjukvård. Dessa delar på olika sätt ansvaret för nyanländas etablering.
Konkret innebär detta att etableringshandledaren behöver ha god kunskap om det svenska samhället. Detta är nödvändigt för att kunna stödja nyanlända i deras etablering. Arbetet är mångfacetterat och innehåller allt från praktiskt stöd i bostaden, stöd till den nyanlände i olika kontakter, bostadssökande samt olika administrativa uppgifter.

Profil
Du uppskattar ett arbete där uppgifterna är varierande. Som person arbetar du bra med andra människor och har en hög social kompetens. Du är uppmärksam samt tillmötesgående i ditt bemötande. Du har förmåga att skapa motivation och engagemang. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar själv ditt angreppssätt. Du trivs med att arbeta process- och resultatinriktat, är driven och fokuserar på mål.
Att vara flexibel och kunna ställa om snabbt när förutsättningarna och situationen ändrar sig samt att vara lösningsfokuserad är en självklarhet för att klara uppdraget. I övrigt är du kommunikativ, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar både dig själv och andra. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som har:
- Relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- Erfarenhet av att arbeta med olika digitala verktyg samt digital kommunikation
- Relevant erfarenhet av att ha arbetat med ett coachande förhållningssätt för att motivera individer
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- arbetat i en process- och resultatstyrd verksamhet
- utbildning till socionom, socialpedagog eller annan beteendevetenskaplig utbildning
Det är viktigt för oss är att du vill vara med och bidra till vårt goda samarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Om företaget
Enheten för Etablering är en del av Kompetenscentrum och tillhör förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. Inom enheten stöttar vi den nyanlände till en snabb och effektiv etablering med fokus på att hitta egen bostad.
Vår utgångspunkt är att arbete är en friskfaktor för individ, familj och samhälle. Vi har skiftat fokus, från ett socialt perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv när det gäller mottagande av nyanlända och kommuninvånare i behov av försörjningsstöd. Grundläggande för vårt arbete är att alla människor vill och kan ta ansvar för sitt eget liv. Med ett starkt arbetsmarknadsperspektiv bidrar vi till att fler Kungsbackabor kommer ut i arbete.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid med start så snart som möjligt och med anställning under 6 månader.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 14 september.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/559". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Kristina Rosengren, enhetschef 0300834305 Jobbnummer
9483036