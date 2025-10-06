Escape Winter, Make a Difference, Deltid
Not looking forward to winter? Join me on Gotland as a personal assistant and caregiver, then escape to the Philippines for months of sun, travel, and building an orphanage. Energetic, serious, fully mobile, physically able to lift and fold a 30 kg electric wheelchair, have a car and license, fluent in English, and ready for full hands-on personal care. Women only, adventurous and committed.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
