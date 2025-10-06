Escape Winter, Make a Difference, Deltid

Mc Alevey, Thomas / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
2025-10-06


Not looking forward to winter? Join me on Gotland as a personal assistant and caregiver, then escape to the Philippines for months of sun, travel, and building an orphanage. Energetic, serious, fully mobile, physically able to lift and fold a 30 kg electric wheelchair, have a car and license, fluent in English, and ready for full hands-on personal care. Women only, adventurous and committed.

Reply with a unique, personal note explaining why you want this job.

Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: tom@pernilla.org

Mc Alevey, Thomas, http://pernilla.org

För detta jobb krävs körkort.

Mc Alevey Thomas

Thomas McAlevey
tom@pernilla.org

9543478

