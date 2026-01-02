Ergonom
Feelgood Svenska AB / Arbetsmiljöjobb / Helsingborg Visa alla arbetsmiljöjobb i Helsingborg
2026-01-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Feelgood Svenska AB i Helsingborg
, Ängelholm
, Perstorp
, Eslöv
, Lund
eller i hela Sverige
På våra enheter i Helsingborg, Perstorp och Ängelholm är vi idag ca 15 medarbetare som arbetar i team gentemot våra olika kundföretag och levererar tjänster inom arbetsmiljö- och hälsoutveckling, rehabilitering och sjukvård. Du kommer att mötas av en positiv inställning, innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat, vilket kännetecknar vår kultur och arbetsgemenskap.
Som ergonom hos oss arbetar du brett med arbetsmiljö och hälsa där fokus är individens, gruppens och organisationens välmående. I rollen ingår bl.a. ergonomigenomgångar, arbetsmiljökartläggningar och utbildningar inom ergonomiområdet. Arbetet sker oftast ute hos kund men vi levererar även digitalt.
Vi söker dig som är legitimerad sjukgymnast/ fysioterapeut/ leg arbetsterapeut med vidareutbildning i ergonomi. Du har ett brinnande intresse för människor i arbetslivet, har en helhetssyn och vill arbeta på ett förebyggande och promotivt sätt. Du är intresserad av att hålla utbildningar vilket innebär att pedagogisk skicklighet värderas högt.
Vi tror att du, för att trivas hos oss;
- Har ett affärsmässigt och konsultativt förhållningssätt
- Tar ansvar för och levererar mot egna mål i rätt tid samt håller en hög kvalitet i alla leveranser och säkerställer en hög kundnöjdhet
- Är kommunikativ, socialt kompetent och är en god lagspelare
- Kan arbeta självständigt såväl som i grupp
- Har goda IT-kunskaper
- Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
- Har körkort och tillgång till bil
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Feelgood Svenska AB
(org.nr 556511-2058), https://feelgood.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Feelgood Företagshälsovård AB Jobbnummer
9667895