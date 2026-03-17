Erfarna svetsare sökes till Valmet
Nu söker vi flera svetsare till Valmets svetsverkstad i Karlstad - Passa på att sätta gnistan på din karriär via Uniflex!
Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från Valmet som har flera produktions- och R&D-enheter varav de största finns i Sundsvall, Karlstad och Göteborg. Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmet har över 19 000 medarbetare runt om i världen.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Vi söker svetsare som har god erfarenhet av att svetsa med Rörtråd, pinne och tig i rostfria, svarta och duplexa material (LDX 2101) från 1,5 mm till 60 mm tjocklek. Det förekommer även slipning/polering av många produkter. Du behöver ha god erfarenhet av ritningsläsning och att tillverka olika konstruktioner efter ritning.
Start: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: 2-skift
Lön: Enligt kollektivavtal
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av verkstadsarbete och är tekniskt kunnig. För att passa för tjänsten ser vi att du är ansvarstagande och utför arbetsmoment på ett noggrant, effektivt och korrekt sätt. Då rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och övriga avdelningar behöver du ha god samarbetsförmåga och vara kommunikativ.
Meriterande:
• Traverskort
• Truckkort
• Erfarenhet av UP svetsning
Vill du arbeta på ett starkt företag?
Då är du välkommen med din ansökan på Uniflex hemsidan redan idag! Urval sker löpande.
Om verksamheten
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4828".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lisamari Sallas lisamari.sallas@uniflex.se
