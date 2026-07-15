Erfarna snickare
2D El- & Fastighetsservice AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-07-15
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, Lerum
eller i hela Sverige
2D El- & Fastighetsservice AB bygger nytt — vill du vara med från grunden?
Vi bygger ett helt nytt hus med 11 lägenheter i Stenkullen, bara 20 minuter från Göteborg. Enkelt att pendla från både Göteborg, Partille, Lerum och Alingsås. Vi söker snickare som vill mer än att bara stämpla in - du är driven, gillar tempo och vill visa vad du går för.
Vi söker snickare som vill mer än att bara stämpla in. Du är driven, gillar tempo och vill visa vad du går för. Samtidigt vet du vad du gör — du har byggt förr, du löser problem på egen hand, och när byggledaren säger vad som gäller idag så kör du igång utan krångel.
Hos oss får du:
Ett riktigt projekt att bita i, från rivning till färdigt hus
Varierat arbete — snickeri, rivning, ställning och det som behövs på plats
En arbetsplats där driv och resultat faktiskt märks
Du är rätt person om du:
Har erfarenhet av bygg- och snickeriarbete
Är prestigelös och hugger i där behovet är störst
Jobbar självständigt, följer ritningar och tydliga instruktioner
Är noggrann, pålitlig och tar ansvar för ditt jobb
Har god samarbetsförmåga och kommunicerar på svenska
Gärna har erfarenhet av våtrumsarbete (meriterande)Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Arbetsplats: Stenkullen, Lerums kommun
Planerad start: September, exakt datum meddelas senare
Anställningstid: Cirka ett år, med möjlighet till förlängning efter överenskommelse
Du jobbar tillsammans med vår byggledare och övriga yrkesarbetare på plats.Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv och din erfarenhet inom bygg och snickeri. Kort och rakt räcker — vi vill se vem du är och vad du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HIC-228213". Arbetsgivare 2D El- & Fastighetsservice AB
(org.nr 559147-9059)
443 61 LERUM Jobbnummer
10003217