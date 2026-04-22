Erfarna Linjemontörer
Linjemontage är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området kraftförsörjningsanläggningar ifrån 0,4 kV till 400 kV. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som ex.v fjärrkontroll, reläskydd m.m. Våra kunder är bl.a elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och en filial i Kroatien. Vi är drygt 400 anställda. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd
Arbetsuppgifter Nu ställer Sverige om till en fossilfri framtid, att arbeta på Linjemontage är därför att driva på den gröna omställningen av energiförsörjningen. Vi är verksamma i hela Sverige vilket innebär att du oftast reser under veckorna och din bostadsort spelar därför mindre roll. Som linjemontör kommer du att få arbeta med alla förekommande arbeten i både mark- och luftlinjenät inom både låg- mellan- och högspänning. Det är ett fritt och omväxlande arbete. Du kommer att arbeta i olika konstellationer inom ett dynamiskt team bestående av montörer, platschefer, projektadministratörer och projektledare. Kvalifikationer För arbete som erfaren Linjemontör ser vi att du har relevant utbildning och/eller 5 års erfarenhet inom yrket. Det är meriterande om du har arbetat med projekt inom arbetsområdet Region/lokalnät samt att du har dokumenterad utbildning inom ESA, BAS-U, HLR, mastintyg och Heta arbeten. Till ditt arbetssätt är du drivande, noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta i team. Det är ett krav att du har körkort med lägst B-behörighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Placeringsort Denna tjänst kräver ingen specifik geografiskt placering, så du kan bo vart som helst i landet.
Funderingar? Du är varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Söderström, stefan.soderstrom@linjemontage.se
, Telefonnummer: 070-292 48 16 om du vill veta mer om tjänsten eller helt enkelt bara vill ha en öppen dialog kring en gemensam framtid.
Vi sköter rekryteringen själva Vi uppskattar alla erbjudanden om hjälp med rekrytering, men vi har valt att hantera denna process internt. Vi ber därför vänligen att inga externa rekryteringsföretag kontaktar oss angående denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linjemontage i Grästorp AB
467 40 GRÄSTORP
För detta jobb krävs körkort.
