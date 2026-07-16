Erfarna flyttstädare sökes Max Clean Skåne AB
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2026-07-16
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Max Clean Skåne AB söker erfarna medarbetare inom flyttstädning
Vill du arbeta i ett växande företag där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av flyttstädning.
Talar svenska.
Har B-körkort.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig.
Vi erbjuder:
Timanställning med möjlighet till fler timmar och framtida tillsvidareanställning.
Bra lön enligt överenskommelse.
Trevlig arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas i ett växande företag.
📍 Arbetsområde: Skåne.
Krav: Erfarenhet av flyttstädning, B-körkort och goda kunskaper i svenska.
📩 Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Skicka CV och kort presentation via e-post. Vi kontaktar aktuella kandidater.
E-post: maxclean115@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttstädning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Max Clean Skåne AB
(org.nr 559571-9716)
Vickenbergsgatan 3 Lgh 1103 (visa karta
)
294 32 SÖLVESBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004812