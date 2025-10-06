Erfarna baristor
2025-10-06
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Välkommen till oss på Sodexo AstraZeneca Mölndal !
Sedan 2012 har vi arbetat med ständig utveckling av både upplevelse, kvalité samt arbetsmiljö för våra underbara gäster på AstraZeneca i Mölndal. Vi har stor fokus på hållbarhet och utveckling.
Här har vi vår fina lunchrestaurang med ca 1000 väldigt nöjda gäster per dag, förutom mycket cateringar, konferenser & stora event. Vi har också en coffeshop - Coffee Lab, med ca 600 gäster samt en butik med ca 500 gäster dagligen.
Många av våra gäster är internationella gäster.
Till vår häftiga coffeeshop, Coffee Lab, söker vi dig som är utbildad barista, är van vid högt tempo och ändå kunna ge en smittande energikick till våra gäster dagligen. Du tar ansvar och älskar att arbeta i ett vinnande och innovativt team. Du har hög servicenivå och kräver nogrannhet samt ordning och reda.
Vi söker 2 st medarbetare på 75% med start omgående. Arbetet är mestadels förlagt på dagtid men viss kväll/helgtjänst kan förekomma. Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
• Utbildad barista
• Genomgått gymnasieskola eller motsvarande
• Vana från arbete i liknande verksamhet som restaurang eller café
• Flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal & skrift
• KassavanaDina personliga egenskaper
• Positiv och glad attityd, en glädjespridare
• God servicekänsla och van hantera olika möten med människor
• Lyhörd för kundens behov
• God samarbetsförmåga och arbeta i team
• Självständig och handlingskraftig
• Nogrann, systematisk, strukturerad
Denna tjänst är deltid 75%. Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag och fri parkering. Bra möjligheter finns också att växa inom företaget via ett gediget utbildningsprogram och duktiga kollegor.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdag är 1 november.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
