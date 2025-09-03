Erfarenhet av first line-support och söker nästa utmaning?
Vill du vara med och bidra till en trygg och stabil IT-leverans inom en av Sveriges mest samhällsviktiga verksamheter? Nu söker vi dig som har ett genuint intresse för service, teknik och problemlösning - och som vill ta nästa steg i din karriär. Rollen passar dig som har erfarenhet av att arbeta med IT-support i en first line-funktion och som vill utvecklas vidare i en komplex IT-miljö, tillsammans med kunniga kollegor i en organisation som värdesätter samarbete, kvalitet och ständig förbättring.
OM TJÄNSTEN
I rollen som IT-supporttekniker kommer du att vara en viktig del av ett engagerat team som arbetar med att ge förstklassig support till användare inom en stor organisation som spelar en central roll i Sveriges energiförsörjning och hållbarhetsomställning. Här får du möjlighet att bidra till att tusentals medarbetare har en fungerande IT-miljö i sin vardag.
Du kommer att tillhöra IT Service Desk och arbeta med first line-support, där du är första kontaktpunkt för inkommande IT-ärenden. Arbetsuppgifterna innefattar både hantering av incidenter och serviceförfrågningar, samt deltagande i förbättringsarbete och dokumentation. Du arbetar nära ett kunnigt och hjälpsamt team som värdesätter samarbete, kvalitet och utveckling.
Uppdraget är på heltid med start i oktober och sträcker sig till slutet av september 2026 - med god chans till förlängning. Du arbetar på plats i Solna.
Observera att tjänsten kan komma att omfattas av säkerhetsprövning, vilket innebär att bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning.
Du erbjuds
• En utmanande och självständig roll i en informell och dynamisk arbetsmiljö
• Utmärkta möjligheter till personlig och professionell utveckling
• Möjlighet att forma din egen karriär inom en organisation som värdesätter mångfald och en inkluderande kultur
• Fjärrsupport av IT-relaterade incidenter kopplade till datorer, mjukvara, skrivare, telefoni, videokonferens och kringutrustning
• Hantering av serviceförfrågningar såsom lösenordsåterställning, installationer, flytt, ändringar och avinstallationer
• Administration av användarkonton och e-post
• Dokumentation och ärendehantering enligt ITIL-processer
• Deltagande i förbättringsinitiativ såsom kunskapshantering, kvalitetsprogram och användarguider
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av IT-support i klientmiljö.
• Har grundläggande kunskaper i Active Directory
• Har grundläggande kunskap om nätverksanslutningar och protokoll.
• Har kunskap om ITIL-arbetsprocesser.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• En relevant utbildning inom IT
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som arbetar självständigt och strukturerat, med ett lösningsorienterat och proaktivt förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att bidra till teamets gemensamma mål. Din kommunikativa förmåga gör att du enkelt kan skapa tydlighet i både dialog och dokumentation, vilket är avgörande i en supportroll där användarens upplevelse står i fokus.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
