Erfaren Vvs-Ingenjör Afry Gällivare
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Gällivare Visa alla maskiningenjörsjobb i Gällivare
2025-12-26
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Publiceringsdatum2025-12-26Beskrivning av jobbet
Vi söker en ledande VVS-ingenjör, med minst fem års erfarenhet som självständigt kan leda och ansvara för mindre uppdrag eller ta ledande roller i större projekt.
Vi söker dig som finner utmaningar i projekt och har erfarenheter från VVS-konstruktioner eller montage- och projektledning. Vi tror att du har viljan och förmågan att hitta den optimala lösningen för uppdraget där kunden är största drivkraften. Vårt mål är att alltid vara den bästa partnern till de bästa kunderna.
Kanske du redan idag leder konstruktionsuppdrag, ansvarar för projekt eller lär upp andra? Eller känner dig efter många år i branschen redo att ta det klivet?
Gillar du att ta egna initiativ och jobba självständigt i en miljö som präglas av prestigelöst teamwork, samtidigt som du har en god förmåga att kommunicera och skapa förtroende både internt och externt, kommer du att trivas med oss. Har du dessutom spetskompetenser eller karriärmål som du har ett önskemål att fortsätta utvecklas inom, så är AFRY rätt miljö för dig.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker:
har minst fem års erfarenhet inom branschen.
har social och teknisk kompetens.
vill utveckla och utvecklas i ett expansivt företag.
är kommunikativ, såväl som god lyssnare och lagspelare.
behärskar både teknisk svenska och engelska bra, i såväl tal som skrift.
har körkort B - då resor kan vara en naturlig del i konsultlivet.
Är du redo att gå vidare mot nya utmaningar? Vill du tillhöra ett vinnande lag? Då tror vi att du kan passa hos oss, vi behöver fler duktiga medarbetare där vi är villiga att stötta dig mot nya utmaningar och mål.
Ytterligare information
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Vill du vara en del av AFRY's framgångssaga kan vi erbjuda karriärmöjligheter med omväxlande arbetsuppgifter där du får möjlighet att utvecklas inom dina intresseområden. För att hjälpa dig att utvecklas satsar vi mycket på variation i uppdragen tillsammans med kompetensutveckling i form av utbildning och hoppas på detta sätt kunna bidra till din personliga utveckling.
Vi har både en stark lokal förankring kombinerat med projektverksamhet både nationellt som internationellt.
Kollegorna, en bra, dynamisk grupp med olika erfarenhet och bakgrund kommer definitivt att kunna bidra till din utveckling genom vårt uttalade förhållningssätt av att dela med sig av sin kompetens!
Vi erbjuder en arbetsplats med framåtanda och trygghet genom kollektivavtal och övertidsersättning. Självklart har vi förmåner som flextid, friskvårdbidrag m.m. för samtliga av våra medarbetare. Det våra anställda uppskattar mest bland våra förmåner är erbjudandet inom friskvård och personalföreningen Club AFRY. Genom Club AFRY erbjuder vi intressanta fritidsaktiviteter och möjligheten att ha roligt med kollegor även utanför jobbet, oavsett intresse!
Urvalet sker löpande, så ansök redan idag!
Sista ansökningsdag är 2026-01-30.
Kontaktperson vid eventuella frågor:
Martin Sundström
Sektionschefmartin.sundstrom@afry.com
0706093736
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
