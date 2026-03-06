Erfaren Våtlackerare
GV Stars Bemanning AB / Lackerarjobb / Eksjö Visa alla lackerarjobb i Eksjö
2026-03-06
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GV Stars Bemanning AB i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att våtlackera produkter enligt kundens specifikationer. Du ansvarar för att plocka ihop och förbereda produkter utifrån körplanen i affärssystemet Monitor, samt säkerställa att lackeringen utförs med hög kvalitet. Rollen innebär nära samarbete med monteringsavdelningen och att du aktivt bidrar till förbättringsarbete, underhåll och daglig skötsel av avdelningen.
Inledningsvis arbetar du parallellt med den nuvarande lackeraren för att stegvis gå över till ett mer självständigt arbete. Tjänsten är förlagd till dagtid, men skiftarbete (2-skift) kan förekomma längre fram.
En arbetsdag kan exempelvis innehålla:
• Hämtning av gods med truck eller vagn (meriterande med truckkort)
• Förberedelse och tvätt av gods
• Våtlackering och maskering
• Tunga lyft kan förekommaProfil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av verkstadsarbete, gärna med specialisering inom våtlackering. Du har tidigare arbetat i liknande roller och är trygg i hela processen - från förberedelse till färdig lackering.
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och självgående, med ett starkt fokus på att leverera ett professionellt resultat varje gång. Rollen kräver att du arbetar metodiskt och effektivt, med hög precision även vid större volymer eller varierande produkter.
Som person är du ansvarsfull, stabil och pålitlig. Du trivs med att ta eget ansvar för ditt arbete och har förmågan att planera och strukturera din dag på ett effektivt sätt.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna läsa och följa säkerhetsföreskrifter och instruktioner.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater i GGVV området och Höglandet.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Vad GV Stars erbjuder
Tjänsten som Våtlackerare är ett heltidsuppdrag som inleds direkt hos kund via GV Stars Bemanning & Rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Ett stabilt företag med god sammanhållning:
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1604". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), http://gvstars.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hassan Nqila hassan@gvstars.se +46 72 971 74 34 Jobbnummer
9783030