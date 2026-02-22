Erfaren utbildad tandsköterska sökes

Premium Dentalklinik AB / Tandsköterskejobb / Lund
2026-02-22


Tandsköterska sökes till en liten och personlig privatklinik i Genarp (Skåne)
Trevlig, positiv och tålmodig tandläkare med nästan 20 år erfarenhet letar efter erfaren tandsköterska.
Jag arbetar med vuxna patienter och utför mycket protetiska och kirurgiska behandlingar. Det finns stora utvecklingsmöjligheter, generös friskvårdsbidrag samt andra förmåner.
Heltid- eller deltidstjänst kan diskuteras.
Tveka inte att ansöka idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: aga.aksan@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Premium Dentalklinik AB (org.nr 559481-2777)
Bygatan 4 (visa karta)
247 71  GENARP

Jobbnummer
9756411

