Erfaren Underhållsmekaniker
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Maskinreparatörsjobb / Strängnäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Strängnäs
2026-01-02
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Strängnäs
, Håbo
, Västerås
, Södertälje
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Är du en Underhållsmekaniker som vill inleda det nya året med nya utvecklande utmaningar i ett stabilt & växande industriföretag där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad?
Vi söker nu till en engagerad och lösningsorienterad Underhållsmekaniker/tekniker med passion för maskiner till en av våra kunder i Strängnäs kommun.
Vad innebär rollen
Kundföretaget söker nu sin nästa Underhållsmekaniker/tekniker som kommer vara en nyckelfunktion i verksamheten med att ansvara för att säkerställa kontinuerlig drift, underhåll och reparation av produktionsutrustning och anläggningar i företagets moderna tillverkningsanläggning.
Denna roll är avgörande för att upprätthålla produktionens effektivitet och säkerställa en säker arbetsplats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra rutin underhåll och reparationer på tillverknings utrustning, inklusive gradsaxar, kantvikar, svetsar, traverser, bläster- & målerianläggning, truckar och andra maskiner.
Kalibrera verktyg enligt årscykel.
Underhålls program för att förlänga utrustningens livslängd och säkerställa optimal prestanda.
Samarbeta med produktionsteam för att identifiera och lösa underhålls relaterade problem.
Upprätthålla noggranna register över underhålls aktiviteter och inventering av reservdelar.
Se till att säkerhetsstandarder och protokoll alltid följs.
Arbetstider: Dagtid
Start: Omgående/enligt överenskommelse, gärna under februari 2026.
Detta är en direktrekrytering där du kommer anställas direkt hos kundföretaget. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen inom industriteknik eller motsvarande
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet av liknande roller och underhåll inom tung industri.
• Goda kunskaper om mekaniska, elektriska, hydrauliska och pneumatiska system.
• Förmåga att läsa och tolka tekniska manualer, scheman och ritningar.
• Skicklig med verktyg och utrustning som används vid underhåll och reparation.
• Svenska i tal och skrift är ett krav.
• B-körkort är ett krav.
Som person bör du vara engagerad, ansvarsfull, proaktiv och lösningsorienterad - en praktisk problemlösare med passion för maskiner och underhåll. Du bör ha god kommunikationsförmåga för att nära kunna samarbeta med olika produktionsteam. Om företaget
Vi på Nordiska Bemanningsgruppen hjälper företag att hitta rätt kompetens och människor att hitta sitt nästa steg i karriären. Genom nära samarbeten med våra kunder matchar vi rätt person till rätt tjänst - alltid med fokus på långsiktighet och utveckling. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "84". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9667897