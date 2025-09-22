Erfaren truckförare sökes!
2025-09-22
Publiceringsdatum2025-09-22
Vi söker erfarna truckförare till våra kunder i Nässjö med omnejd.
Denna tjänst är en hyrrekrytering via Montico HR Partner där vår kund har som ambition att erbjuda en anställning direkt hos sig efter en tids inhyrning.Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga uppgift är att köra truck.
Arbetet innefattar både interna transporter, lagerhantering samt lastning och lossning av gods. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter i företagets affärssystem.
Arbetstiderna är förlagda på 2-skift eller dagtid.
Vi söker dig som
Är flexibel och har förmågan att strukturera hur du ska utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. Du är även bra på att ta initiativ och ställer gärna upp där det behövs. Utöver det har du en hög förmåga att samarbeta och arbetar gärna mot uppsatta mål. Kvalifikationer
Truckkort
Erfarenhet av truckkörning med ex motviktstruck och/eller skjutstativ
God nivå på svenska språket i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Detta är ett heltidsjobb.
Montico HR Partner AB
Annelie Lind annelie.lind@montico.se +46 383 40 00 48
