Erfaren Trafiklärare med driv sökes
Fred Trafikskola AB / Lärarjobb / Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och godkänd trafiklärare med behörighet B? Vill du arbeta i en modern och elevfokuserad trafikskola där kvalitet, ansvar och utveckling står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Motiverar och coachar elever med energi och tålamod Följer utbildningsplanen och säkerställer pedagogisk progression Är tydlig, ödmjuk, stresstålig och punktlig Kan undervisa på svenska och engelska Är flexibel och kan arbeta eftermiddagar, kvällar och helgerPubliceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Timanställning eller konsultuppdrag Minst 50% tjänstgöringsgrad Arbetsplats: Fred Trafikskola, Vällingby - en väletablerad trafikskola med starkt fokus på elevens utveckling och trygghet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@fredtrafikskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fred Trafikskola AB
Vällingbyvägen 132
162 63 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Skolchef
Freddy Habtom info@fredtrafikskola.se 08 695 69 55 Jobbnummer
9524150