Erfaren Trafiklärare med driv sökes

Fred Trafikskola AB / Lärarjobb / Stockholm
2025-09-24


Är du en engagerad och godkänd trafiklärare med behörighet B? Vill du arbeta i en modern och elevfokuserad trafikskola där kvalitet, ansvar och utveckling står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Motiverar och coachar elever med energi och tålamod Följer utbildningsplanen och säkerställer pedagogisk progression Är tydlig, ödmjuk, stresstålig och punktlig Kan undervisa på svenska och engelska Är flexibel och kan arbeta eftermiddagar, kvällar och helger

Publiceringsdatum
2025-09-24

Om tjänsten
Timanställning eller konsultuppdrag Minst 50% tjänstgöringsgrad Arbetsplats: Fred Trafikskola, Vällingby - en väletablerad trafikskola med starkt fokus på elevens utveckling och trygghet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@fredtrafikskola.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fred Trafikskola AB (org.nr 559275-8154)
Vällingbyvägen 132 (visa karta)
162 63  VÄLLINGBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Skolchef
Freddy Habtom
info@fredtrafikskola.se
08 695 69 55

Jobbnummer
9524150

