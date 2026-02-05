Erfaren testautomatiserare
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.
Om oss
Systems Development tillhör Defence Technology och är en specialiserad utvecklingsenhet som arbetar med avancerade produkter för försvarssektorn. Här samlas högteknisk kompetens och ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet. Enheten består av ett tight team på tio medarbetare som arbetar med systemutveckling, testledning och tekniska lösningar som stödjer våra produkter genom hela livscykeln. Vi tillhör Defence Technology, ett område som verkar brett inom försvarssektorn och driver utvecklingen av teknik som gör verklig skillnad för Sveriges försvarsförmåga och säkerhet.Publiceringsdatum2026-02-05Beskrivning av jobbet
Vill du stärka Sveriges försvarsförmåga genom att höja kvaliteten i komplexa system och driva testautomatisering framåt?
Vi söker en erfaren testare med stark teknisk kompetens och passion för kvalitet, automatisering och smarta lösningar.
Som testare hos oss utvecklar och förbättrar du våra automatiserade testsviter på olika nivåer. Du arbetar även med manuella tester när det behövs, exempelvis vid utforskande testning eller verifiering av nya funktioner. En viktig del av rollen är att säkerställa kravspårning och att kvalitet byggs in genom hela utvecklingskedjan - från design till leverans. Arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla automatiserade tester på enhets-, integrations- och systemnivå
Säkerställa skalbar, robust testautomation integrerad i CI/CD
Kombinera automatiserade tester med manuella verifieringar och utforskande test
Vara delaktig i systemdesign för att säkerställa god testbarhet
Utföra felsökning och analys av systembeteenden och testresultat
Bidra med best practices och stötta teamet inom testautomatisering Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning (t.ex. datavetenskap)
Flera års erfarenhet av utveckling och automatiserade tester
Ett intresse för både teknisk fördjupning och helhetsperspektiv
En analytisk, nyfiken och förbättringsdriven approach
God samarbetsförmåga och ett öppet, teknikintresserat förhållningssätt
Skallkrav
Programmering i t.ex. C#, Java, Python eller JavaScript/TypeScript
Erfarenhet av automatiserade GUI-tester och Rapise
System- och API-testning med t.ex. Thunderclient, Selenium, Postman/Newman
Meriterande
Kunskap om ramverk som JUnit, NUnit eller xUnit
Erfarenhet av Azure DevOps, GitHub Actions, GitLab CI eller Jenkins
Kunskap om Docker, Kubernetes eller liknande
Då många av våra kunder är myndigheter behöver du ha goda kunskaper i engelska och svenska både i tal och skrift.
Säkerhetsprövning & Utbildningsverifiering
Våra uppdrag är varierande och många finns inom säkerhetsklassade områden, vilket innebär att du kan behöva genomgå en säkerhetsprövning innan du börjar hos oss. För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning innan anställning.
Ytterligare information
På AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats med globalt perspektiv, kollektivavtal och en rad personalförmåner. Vår personalklubb Club AFRY organiserar sociala aktiviteter för att stärka gemenskapen.
Vi är övertygade om att mångfald stärker oss och strävar efter att skapa en kreativ och framgångsrik arbetsplats. Vi satsar på våra medarbetares utveckling med individuella utvecklingsplaner och möjlighet att ta kurser och certifieringar.
Vi tror på balans mellan arbets- och privatliv och strävar efter att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Det är kanske därför vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare.
Läs mer om vårt försvarsområde här: https://afry.com/sv/erbjudande/forsvar
Vi ser fram emot din ansökan, inkluderat CV och några ord om dig själv och varför du passar för rollen. Du söker via länken nedan, då vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Sista ansökningsdag 20 februari.
Kontaktuppgifter för frågor:
Anisa Jamak, Gruppchef Systems Development, anisa.jamak@afry.com
Ellinor Danielsson, Talent Acquisition Partner, ellinor.danielsson@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
