Erfaren testare
2025-09-30
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi söker nu en erfaren testare med intresse för utveckling till ett av våra team!
Hos oss får du arbeta med unika systemlösningar som är avgörande för samhället och framtiden. Vill du bidra till samhällsnytta i en organisation med engagerade och kunniga kollegor? Då är Transportstyrelsen arbetsplatsen för dig.
Enheten Utveckling och Förvaltning 1 tillhör Transportstyrelsens It-avdelning. Vårt uppdrag är att stötta kärnverksamheterna genom att utveckla hållbara, effektiva och pålitliga it-lösningar. Våra team är organiserade i produktområden som ansvarar för processer och system som påverkar miljontals medborgare, företag och organisationer i deras vardag.
Vi söker en testare med erfarenhet av systemutveckling, gärna på Microsoft .Net-plattformen. Tjänsten är i första hand placerad inom produktområdet för produktion av kort och certifikat, men du kan även komma att arbeta i andra områden på it-avdelningen.
Som testare blir du en del av ett agilt utvecklingsteam där du samarbetar med kollegor som arbetar med krav, design, utveckling, test, testautomatisering och driftsättning. Din kompetens blir en viktig pusselbit för att säkerställa att våra system är driftsäkra, effektiva och långsiktigt hållbara. Arbetet omfattar verksamhetskritiska system och du får en central roll i utvecklingen och förvaltningen av Transportstyrelsens systemlösningar. Just nu befinner vi oss i en mycket spännande fas med flera större pågående program och uppdrag, bland annat en omfattande modernisering av vägtrafikregistret.
Hos oss väntar en omväxlande vardag, men också en chans att påverka samhällsutvecklingen på riktigt. Bli en del av våra utvecklingsteam!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
- planera, designa och genomföra både funktionella och icke-funktionella tester
- analysera utfall av tester, utvärdera och rapportera testresultat
- arbeta med andra relaterade arbetsuppgifter, exempelvis incidenthantering
- bistå i förvaltningen av testverktyg
- stötta och utbilda användare i våra system och testverktyg
- vara en del av ett av våra skickliga utvecklingsteam som jobbar agilt enligt scrum.
Du måste ha
- akademisk utbildning/yrkeshögskoleutbildning inom it-området eller kunskaper förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdiga
- flerårig erfarenhet av arbete inom it-området och specifikt inom test
- goda kunskaper inom testmetod och design
- tidigare erfarenheter av utveckling i Microsoft-miljö och gärna .NET
- erfarenhet av testautomatisering
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av att planera och genomföra icke-funktionella tester, särskilt test av last och prestanda
- goda kunskaper om vad som krävs för en bra testbarhet i it-lösningar
- erfarenhet av att jobba med SQL
- erfarenhet av scrum och agilt arbetssätt.
Vi vill att du
- är lyhörd och kommunikativ
- är öppen och har en positiv grundsyn samt trivs att samarbeta i grupp - teamarbete är centralt
- är modig, tar ansvar och är hjälpsam
- är initiativtagande, drivs av utveckling och förbättringar
- är lösningsorienterad och ser till helheten
- har ett högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Ulrika Nygren, 010 - 495 32 79 ulrika.nygren@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick, och Saco-S, Benedicte Johansson, nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-9864. Vi behöver din ansökan senast den 20 oktober2025. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2025-9864". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Arbetsplats
It - Transportstyrelsen Jobbnummer
9534006