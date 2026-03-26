Erfaren tekniker till Systemair Sverige
2026-03-26
Systemair är en världsledande koncern inom ventilation med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Företaget tillverkar och marknadsför energieffektiva och hållbara produkter som bidrar till ett förbättrat inomhusklimat och minskade koldioxidutsläpp. Vi ser till att det finns ren luft som gör att vi människor kan leva och verka tillsammans.Systemair Sverige söker erfaren Tekniker som vill utvecklas tillsammans med oss
Vill du arbeta på ett internationellt företag som värdesätter varje anställds utveckling, där vi trots vår globala räckvidd behållit en familjär känsla? Då är Systemair företaget för dig!
Om rollen
Vi behöver bli fler och söker dig som har en passion för teknik och service, samt ett skarpt öga för att hjälpa våra kunder att lyckas. Som tekniker hos oss blir du en viktig del av vår resa. Din vardag blir varierad och dynamisk: du arbetar med allt från driftsättning och felsökning, till injustering (optimering) och felavhjälpning.
Men, du är aldrig ensam. Din chef, vårt tekniska supportteam och Teknikerkollegor finns alltid ett samtal bort, redo att ge stöd när du behöver det.
För att du ska få en så bra start som möjligt planerar vi din introduktion baserat på dina tidigare erfarenheter och kunskaper. Stor vikt kommer läggas på att ge dig ingående kunskap om våra produkter, teknik, felsökning och felavhjälpning.
Vem är du?
För att lyckas hos oss har du har flerårig erfarenhet som tekniker inom ventilationsbranschen samt erfarenhet och kunskap inom styr & regler och automation. Du är van att arbeta självständigt och trivs med de tekniska utmaningar som kommer din väg. Kundkontakt är något du ser fram emot, och du uppskattar samspelet mellan kund och leverantör. Men lika mycket gillar du att samarbeta - du värdesätter dina kollegor och ser dig själv som en lagspelare som gärna samarbetar med andra tekniker, säljare och kundsupport, för att hitta de bästa lösningarna. Det är meriterande om du också har kunskap och erfarenhet inom kylteknik.
Placering och ansökan
Vi söker dig som är bosatt i närheten av etableringsområdena Stockholm. Då rollen kan innebära resor och ibland övernattningar utanför hemorten, erbjuder vi den flexibilitet som krävs för att få en balanserad vardag. Du kommer att utgå från hemmet.
Vid frågor om frågor om tjänsten eller arbetsplatsen är du välkommen att kontakta Servicechef John Lindblom på telefon 0722-177 139, eller på e-post: john.lindblom@systemair.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HRBP Henrik Nilsson på telefon: 076-100 44 53.
Sista ansökningsdag är 2026-05-08, men vänta inte med din ansökan då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
• Systemair stävar efter jämställdhet och mångfald och arbetar aktivt med dessa frågor.
• Systemair har tagit ställning till rekryteringskanaler och tackar nej till annonsförsäljning och rekryteringstjänster. Ersättning
Fast månadslön. Systemair tillämpar individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Systemair AB
http://www.systemair.com
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort

För detta jobb krävs körkort.
