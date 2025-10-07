Erfaren sushikock till modern restaurang

Sumplings AB / Kockjobb / Haninge
2025-10-07


Visa alla jobb hos Sumplings AB i Haninge

Vi söker en passionerad sushikock till Sumplings!
Är du en kreativ och noggrann kock med ett öga för detaljer och ett hjärta som klappar för japansk mat? Vill du vara med och skapa en smakupplevelse utöver det vanliga? Då kan du vara den vi söker!

2025-10-07

Sumplings är en modern och snabbt växande restaurang i Brandbergen som fokuserar på sushi, dumplings och bowls - med hög kvalitet, personlig service och en kärlek för hantverket i centrum. Vi brinner för att leverera god mat och en trivsam upplevelse till våra gäster.

Vi söker nu en erfaren sushikock som kan förstärka vårt köksteam. Du kommer att ansvara för tillagning av sushi (maki, nigiri, sashimi, m.m.), förberedelser, råvaruhantering samt att hålla högsta hygienstandard.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Daglig tillagning av sushi och tillhörande rätter
Förberedelse och hantering av råvaror, främst fisk och ris
Upprätthålla god hygien och ordning i köket
Bidra med idéer och kreativitet till menyn

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som sushikock (minst 1 år)
Har känsla för smak, form och detaljer
Arbetar snabbt, rent och strukturerat
Är ansvarstagande, positiv och trivs i ett högt tempo
Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag
Kreativt utrymme i köket
Trevliga kollegor och god stämning
Lön enligt överenskommelse
Tjänsten är på heltid

Arbetsplats: Sumplings, Orions Bälte 25, Brandbergen
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: info@sumplings.se

Detta är ett heltidsjobb.

Sumplings AB (org.nr 559372-2118)
Orions Bälte 25 (visa karta)
136 76  BRANDBERGEN

Sumplings

9545650

