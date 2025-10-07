Erfaren sushikock till modern restaurang
Sumplings AB / Kockjobb / Haninge
2025-10-07
Om jobbet
Vi söker en passionerad sushikock till Sumplings!
Är du en kreativ och noggrann kock med ett öga för detaljer och ett hjärta som klappar för japansk mat? Vill du vara med och skapa en smakupplevelse utöver det vanliga? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-07Om företaget
Sumplings är en modern och snabbt växande restaurang i Brandbergen som fokuserar på sushi, dumplings och bowls - med hög kvalitet, personlig service och en kärlek för hantverket i centrum. Vi brinner för att leverera god mat och en trivsam upplevelse till våra gäster.Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren sushikock som kan förstärka vårt köksteam. Du kommer att ansvara för tillagning av sushi (maki, nigiri, sashimi, m.m.), förberedelser, råvaruhantering samt att hålla högsta hygienstandard.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Daglig tillagning av sushi och tillhörande rätter
Förberedelse och hantering av råvaror, främst fisk och ris
Upprätthålla god hygien och ordning i köket
Bidra med idéer och kreativitet till menyn
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som sushikock (minst 1 år)
Har känsla för smak, form och detaljer
Arbetar snabbt, rent och strukturerat
Är ansvarstagande, positiv och trivs i ett högt tempo
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag
Kreativt utrymme i köket
Trevliga kollegor och god stämning
Lön enligt överenskommelse
Tjänsten är på heltid
Arbetsplats: Sumplings, Orions Bälte 25, Brandbergen
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: info@sumplings.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sumplings AB
(org.nr 559372-2118)
Orions Bälte 25
136 76 BRANDBERGEN Arbetsplats
Sumplings Jobbnummer
9545650