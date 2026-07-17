Erfaren städerska sökes - Trollhättan
Norvic 24 AB / Städarjobb / Trollhättan Visa alla städarjobb i Trollhättan
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Städfirma 24 söker en erfaren städerska till vårt team i Trollhättan. Du kommer att arbeta med ett varierat utbud av städuppdrag hos privatpersoner och företag — allt från vanlig hemstädning till mer omfattande storstädningar och flyttstädningar.Arbetsuppgifter
Hemstädning
Storstädning
Flyttstädning
Fönsterputs
Andra förekommande städuppgifter efter kundens behov
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet av professionell städning (hemstädning, storstädning, flyttstädning och fönsterputs)
Är noggrann, självgående och har god känsla för service
Har B-körkort — tillgång till egen bil är meriterande
Är pålitlig och kan arbeta både självständigt och i team
Talar och förstår svenska eller engelska tillräckligt bra för att kommunicera med kunder och kollegor
Vi erbjuder
Ett tryggt och stabilt jobb hos ett väletablerat städföretag
Professionell utrustning och material
Varierande uppdrag i Trollhättan med omnejd
Trevliga kollegor och ett gott arbetsklimat
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan — bifoga gärna ditt CV, så återkommer vi så snart vi kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norvic 24 AB
(org.nr 559460-9488), https://stadfirma24.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städfirma 24 Jobbnummer
10005792