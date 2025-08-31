Erfaren Städare, behovsanställning i Vällingby
2025-08-31
Iscella Städ i Vällingby söker erfarna, noggranna och engagerade städare som vill vara med och skapa skinande rena hem med hemservice i toppklass.
Vi erbjuder flera städuppdrag dagtid och ett arbetsklimat där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.
Vi söker dig som:
Har arbetserfarenhet av minst hemstädning.
Bor i eller i närheten av Vällingby.
Talar, läser och förstår svenska obehindrat!
Meriterande om du
Har utbildning inom lokalvård
Har körkort svenskt eller europeiskt (behörighet B).
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats för dig som söker en Särskild tillsvidareanställning, timanställning med arbete vid behov, på timmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
ENDAST VIA LÄNKEN Arbetsgivare Iscella Städ & Servicecenter AB
(org.nr 559343-8244), https://iscella.se Arbetsplats
Iscella Städ I Vällingby Jobbnummer
9484057