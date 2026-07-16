Erfaren snickare
Jana Fastigheter Aktiebolag / Snickarjobb / Halmstad Visa alla snickarjobb i Halmstad
2026-07-16
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Vill du vara med och skapa trivsamma hem och attraktiva lokaler? Hos Jana Fastigheter arbetar du med varierande snickeriuppdrag i våra fastigheter i Halmstad. Från renoveringar i hyresrätter till lokalanpassningar för våra hyresgäster. Div. fastighetsskötsel kan även förekomma.
Vi värdesätter kvalitet, ansvar och stolthet i arbetet.
Välkommen till ett växande fastighetsbolag!Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer innebära Renoveringar i hyresrätter - kök, badrum, ytskikt m.m.
Lokalanpassningar - från planlösningar och väggar till färdigställande.
Diverse fastighetsskötsel och underhåll kan förekomma. I vårt team hjälps vi alla åt!
Felavhjälpande åtgärder och löpande underhåll samt säkerställa god kvalitet och nöjda hyresgäster. Vi ser därför att du har en genuint god serviceanda och minst 5 års erfarenhet som snickare.
Heltidstjänst, vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Tillträde omgående eller enl. överenskommelse.
Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 15/8.
Vi ser fram emot ditt CV och personliga brev. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Endast ansökningar tas emot per e-post.
E-post: ansokan@jana-fastigheter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jana Fastigheter Aktiebolag
(org.nr 556123-6596)
Hamngatan 9 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jana Fastigheter AB Kontakt
Delägare
Cecilia Arvidsson info@jana-fastigheter.se 035-129100 Jobbnummer
10003963