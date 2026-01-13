Erfaren servicetekniker/mekaniker sökes

Hirely AB / Maskinreparatörsjobb / Ljungby
2026-01-13


Plats: Ljungby

Omfattning: Heltid

Anställningsform: Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning tidigare.

Vi söker en erfaren servicetekniker/mekaniker som vill bli en del av vårt team på Ljungby Lastvagnsservice AB.

Publiceringsdatum
2026-01-13

Om företaget
Ljungby Lastvagnsservice AB startades år 2014 och är en etablerad verkstad med fokus på service, reparation och underhåll av lastbilar och släpvagnar. Vi värdesätter kvalitet och god service.

Är du tekniskt kunnig, lösningsorienterad och trivs med ett varierande arbete? Då kan detta vara en tjänst för dig.

Som servicetekniker/mekaniker kommer du att arbeta med underhåll och reparationer/renoveringar av lastbilar och släpvagnar.

Från och med år 2025 är vi fullpartner med däckkedjan Vianor som är Nordens största däck- och bilverkstadskedja.

Lön diskuteras vid intervju.

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet som servicetekniker/mekaniker

• Självgående, ansvarstagande och noggrann

• B-körkort är ett krav (C/CE är meriterande)

• Behärska svenska i tal och skrift

Ansökan

• Intervjuer sker löpande

• Sista ansökningsdagen den 28/2-26

• Skicka in din ansökan till barna@lastvagnsservice.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Ljungby Lastvagnsservice AB

Jobbnummer
9681131

