Erfaren Service-snickare
EK-RA Bygg & Entreprenad AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-08-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Service-snickare sökes till EK-RA Bygg och Entreprenad
EK-RA Bygg och Entreprenad växer och söker nu självgående service-snickare för att stärka vårt team! Vi är ett litet, sammansvetsat gäng som arbetar tillsammans för att skapa en bra arbetsmiljö där alla trivs.
Om rollen:
I den här rollen kommer du främst att arbeta med företagskunder, men vi har även uppdrag för privatpersoner. Du kommer att utföra varierande snickeriarbeten och bli tilldelad tydliga uppdrag som du genomför med hög kvalitet.
Vi söker dig som:
• Är självgående och har några års erfarenhet som service-snickare
• Har ett öga för detaljer och kvalitet i ditt arbete
• Är social och tycker om att samarbeta både med kunder och kollegor
Vi erbjuder:
• En plats i ett mindre men sammansvetsat team där vi bryr oss om varandra
• En familjär arbetsmiljö där du blir en viktig del av vårt gäng
Krav: Tidigare erfarenhet av service-snickeri.Publiceringsdatum2025-08-17
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till oss idag!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ansok@ekrabygg.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EK-RA Bygg & Entreprenad AB
(org.nr 559078-2545) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
