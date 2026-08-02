Erfaren serveringspersonal, hovmästare
Mat i Parken AB / Servitörsjobb / Lund Visa alla servitörsjobb i Lund
2026-08-02
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Vi söker dig som brinner för service och vill vara en del av teamet på Talevski – en restaurang i ständig utveckling, med ägare som är närvarande, engagerade och stolta över arbetet som görs varje dag.
Hos oss får du vara med och skapa den varma gästupplevelsen som Talevski är känt för. Du trivs på golvet, gillar högt tempo och tycker om att ge gästerna lite extra.
Vem vi söker
Du har hög servicekänsla och gillar att vara närvarande i matsalen. Du är strukturerad, pålitlig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter utan att behöva bli tillsagd. Du samarbetar bra med resten av teamet och bidrar till en positiv stämning även när det är mycket att göra. Tidigare erfarenhet av servering är ett krav.
Vad du kommer att göra
I rollen ansvarar du för att ta hand om gästerna från att de sätter sig till att de går härifrån nöjda. Det innebär att ta emot beställningar, servera mat och dryck, hålla koll på bordens behov och se till att servicen flyter smidigt genom hela passet. Du hjälper till med förberedelser inför service och med uppgifter i samband med stängning, och du bidrar till att restaurangens rutiner följs.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett team med tydlig riktning och närvarande ledarskap, där du får utvecklas i din roll och växa tillsammans med restaurangen.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan till oss – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Kom in och presentera dig!
E-post: info@stadsparkscafeet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mat i Parken AB
(org.nr 556897-2805), https://www.stadsparkscafeet.se/
Stadsparksgatan 1 (visa karta
)
222 29 LUND Arbetsplats
Hos Talevski Kontakt
Simon Talevski info@stadsparkscafee.se Jobbnummer
10017946