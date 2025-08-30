Erfaren Scrum Master till två lean agila team
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-30Om företaget
Avaron AB är ett entreprenörsdrivet konsultbolag som stöttar kunder inom IT, finans och industri med kvalificerade kompetenser. Hos oss får du arbeta nära besluten, med korta vägar från idé till leverans, och möjlighet att påverka både uppdrag och arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Som konsult från Avaron AB kliver du in som Scrum Master i två lean-agila team hos en av våra kunder. Ditt fokus är att skapa ett jämnt flöde av värde genom att coacha, inspirera och utbilda team och intressenter i lean-agila principer och praktiker. Du stödjer självorganisering, undanröjer hinder, främjar transparens och hjälper teamen att hålla kurs mot uppsatta mål. I nära samarbete med Product Owner balanserar du tekniska förbättringar med verksamhetens behov och utvecklar samarbetet med angränsande team och funktioner. Arbetet sker enligt kundens policy delvis på plats, cirka halva arbetstiden.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Flerårig erfarenhet av arbete inom IT-utveckling
Djup erfarenhet av agila arbetssätt såsom Scrum och Kanban samt mycket god teknisk förståelse
Relevant akademisk utbildning
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Stark samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga med intressenter i och utanför teamet
Trygg i att hantera konflikter och att verka i en föränderlig, tempofylld miljö med utvecklingsfokus
Senior kompetens motsvarande nivå 4 med hög självständighet och vana att leda större grupper
Möjlighet att genomgå och godkännas i bakgrundskontroll enligt kundens krav
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av att arbeta i lean-agila team inom SAFe
Praktisk vana av Azure DevOps som agilt planerings- och uppföljningsverktyg
Branscherfarenhet från bank eller försäkringSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
. Märk mejlet med "Erfaren Scrum Master till två lean agila team (13016)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279) Jobbnummer
9483866