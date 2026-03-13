Erfaren Redovisningsekonom
Hybridge
Vi på Hybridge är specialister på stommar -trä, stål, betong och hybridlösningar. Vi levererar helhetslösningar som är smarta, hållbara och helt anpassade efter våra kunders behov. Vi är produktoberoende vilket ger oss flexibilitet att alltid välja det bästa alternativet för varje unikt projekt.
Det som verkligen utmärker oss är vår kultur. Hos oss är det nära mellan människor, besluten och idéerna. Vi har en stark sammanhållning, korta beslutsvägar och en familjär känsla där alla känner sig sedda och delaktiga. Vi tror på långsiktiga relationer, både med kunder och medarbetare.
Vi växer och söker nu dig som brinner för redovisning, bokslutsarbete och ekonomi i stort och vill bli en del av vårt engagerade team.
Om rollen
Som redovisningsekonom hos oss får du en bred och ansvarsfull roll med fokus på löpande redovisning, bokslutsarbete och rapportering. Du ansvarar för att säkerställa att den dagliga bokföringen fungerar väl och att ekonomin följs upp på ett korrekt och strukturerat sätt.
Ekonomiavdelningen består idag av två personer, vilket innebär att du får arbeta nära hela ekonomiprocessen och ha stor insyn i verksamheten. Rollen är operativ och innebär att du arbetar praktiskt med redovisningen samtidigt som du är delaktig i att ta fram underlag och rapporter till ledning och styrelse.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring och avstämningar
Bokslutsarbete och säkerställande av korrekt redovisning
Ta fram underlag och rapporter till ledning och styrelse
Rapportering till myndigheter, exempelvis Skatteverket
Du blir en viktig del av ekonomifunktionen där struktur, noggrannhet och ansvarstagande är centralt. I rollen bidrar du till att säkerställa kvalitet i redovisningen och att relevant ekonomisk information tas fram för verksamheten.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av redovisning och en god förståelse för hela det ekonomiska flödet. Du känner dig trygg i redovisningsprocessen och har tidigare arbetat med både löpande bokföring och bokslutsarbete.
Du trivs i en självständig roll där du får ta ansvar för dina uppgifter och arbeta strukturerat och noggrant. Ordning och reda är en självklar del av ditt arbetssätt och du säkerställer att redovisningen håller hög kvalitet.
Samtidigt uppskattar du att arbeta i en mindre organisation där du är nära verksamheten och snabbt ser resultatet av ditt arbete. Du är van att ta eget ansvar, arbetar självständigt och driver dina uppgifter framåt.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Flera års erfarenhet från en liknande roll inom ekonomi
Relevant utbildning
Erfarenhet av K3-regelverket
Goda kunskaper i Microsoft Office 365 samt god förmåga att lära dig nya digitala verktyg
Goda färdigheter i svenska, både i tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska
Meriterande med erfarenhet av konsolidering av bolag
Vad erbjuder vi dig?
Hos Hybridge får du mer än bara ett jobb. Här blir du en del av ett team med stark gemenskap, där vi både har roligt tillsammans och där din kompetens gör en verklig skillnad. Vi är ett företag med höga ambitioner, men vi behåller alltid hjärtat i det personliga och tror på att växa tillsammans.
Bra att veta:
Plats: KungsbackaOmfattning: HeltidStart: Omgående eller enlig överenskommelse
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar Hybridge med OnePartnerGroup. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Tania Benitez på tania.benitez@onepartnergroup.se
.I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
