Erfaren provningstekniker till Norrköping!
2026-03-09
"Global partner for a safe, secure and sustainable world". En ganska mäktig vision om vi får säga det själva. Bakom dessa ord ligger flera generationers ingenjörskompetens kombinerat med nytänkande där vi tillsammans med våra kunder skapar förutsättningar för en säker och hållbar framtid.
Vi erbjuder tjänster inom person- och driftsäkerhet, där vi genom vår innovationsförmåga skapar trygghet på vägarna, i våra hem och våra arbetsplatser. Nyfiken på att lära känna oss bättre? Läs gärna på vår hemsida eller hör av dig!
OM TJÄNSTEN
Välkommen till DEKRA! Vi är det ledande företaget i Sverige inom området "Oförstörande provning" och söker nu en provningstekniker till vårt kontor i Norrköping!
För dig som inte känner till oförstörande provning (OFP) så handlar det om att tidigt upptäcka skador som på sikt kan orsaka kostsamma haverier eller i värsta fall allvarliga olyckor. OFP kan utföras på allt från svetsar i rörledningar inom industrin till att leta efter sprickor i reaktortankar. Som tekniker hos oss kommer du få arbeta med de senaste provningsteknikerna.
Vår kundflora är bred och du kommer att komma i kontakt med ett flertal olika branscher, bl.a.
papper & massa
kraft & värme
gruva & stålverk
tillverkande industri
vind-/ kärnkraftverk
petrokemi/raffinaderier
tåg
VEM ÄR DU?
Vill du var med och skapa en tryggare omvärld och göra samhällsnytta på riktigt? Då har du hittat rätt! Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper som bör andas nyfikenhet, ansvarstagande och serviceanda. Laganda står högt upp på agendan hos oss, men för rollen krävs även att du trivs med självständigt arbete där du tar stort ansvar för egen planering och rapportering.
För denna roll krävs dokumenterad erfarenhet inom provningsteknik samt god förståelse för relevanta metoder, standarder och kvalitetskrav. Ett genuint teknikintresse och en förmåga att omsätta teoretisk kunskap i praktiskt arbete är en förutsättning. Teknisk utbildning inom relevant område är ett krav. Rollen innebär även kontakt med kunder och samarbetspartners, varför god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande är av stor vikt. Vi vill att du har goda kunskaper i både svenska och engelska samt att du innehar B-körkort.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
VI ERBJUDER
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefit
OM OSS
Vid kontoret i Norrköping är vi en sammansvetsad och engagerad grupp som gemensamt arbetar för att upprätthålla högsta möjliga säkerhet för våra kunder. Ledarskapet präglas av närvaro och en sammanhållande roll, med fokus på goda relationer, förtroende och ett affärsmässigt förhållningssätt. En kultur eftersträvas där medarbetarskap och ägandeskap står i centrum, och där varje individ uppmuntras att ta ansvar för sin egen utveckling med stöd och vägledning som en naturlig del av arbetet.
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom vår bransch och på sikt det finns det stora möjligheter att jobba utomlands i internationella projekt och uppdrag om man önskar. Du kommer till ett av Sveriges största kontrollföretag i tillväxt, med god lönsamhet och en spännande framtid.
ANSÖKAN
Har du frågor om tjänsten så kontakta Robin Karlborg via mail, kontaktuppgifter nedan.
Robin Karlborg robin.karlborg@dekra.com
