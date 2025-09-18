Erfaren Power BI-utvecklare
2025-09-18
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Power BI-utvecklare för ett uppdrag där arbetet sker delvis på plats, cirka två dagar per vecka.
Rollen innebär att arbeta nära verksamheten med att utveckla rapporter, bygga datamodeller och analysera information i en data warehouse-miljö. Du kommer att omvandla verksamhetens behov till praktiska lösningar, skapa tydliga dashboards och driva analysmodeller från koncept till färdig implementering. Arbetet omfattar även att analysera data för att identifiera mönster och trender, stödja välgrundade beslut, samt samordna projekt och samarbeta tvärfunktionellt.Publiceringsdatum2025-09-18Kravprofil för detta jobb
Erfarenhet av att driva projekt och samverka med olika intressenter
Djup kunskap om arbete i data warehouse-miljöer, exempelvis SQL Server eller Azure SQL/DW, samt förståelse för datamodellering i Power BI såsom dimensionella modeller och stjärnscheman
Förmåga att samla in krav, omsätta dessa i lösningar och kommunicera resultat till både tekniska och icke-tekniska målgrupper
Mångårig erfarenhet av Power BI, Microsoft 365, SQL Server, Azure Cloud och närliggande teknologier
Gedigen kompetens inom DAX, Power Query/M och SQL, med vana att skapa interaktiva och användarvänliga rapporter
Stark analytisk förmåga att lösa komplexa datautmaningar samt erfarenhet av att utveckla och införa analysmodeller i verksamhetsprocesser
Meriterande
Kunskap i Java är ett plus
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn.
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
411 19 GÖTEBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9516232