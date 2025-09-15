Erfaren Plattsättare, Murare & Snickare

Stefans Montage & Bygg AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2025-09-15


Visa alla fordonsförarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stefans Montage & Bygg AB i Västerås

Vi behöver 3 st arbetare, med stor arbetserfarenhet.
En erfaren murare
Vi söker dig som har vana av mur- och putsarbeten samt kan arbeta självständigt och noggrant.
En erfaren snickare
Du har erfarenhet av bygg- och renoveringsarbeten, gillar detaljer och tar ansvar för dina projekt.
En erfaren plattsättare
Vi söker en plattsättare med känsla för precision, kvalitet och erfarenhet av kakel och klinker mm.

Publiceringsdatum
2025-09-15

Kvalifikationer
• Är noggrann, självgående och ansvarsfull
• Har god känsla för kvalitet och detaljer
• Trivs med att arbeta både självständigt och i lag
• Har B-körkort
• Språk: svenska, arabiska eller engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Via mejl
E-post: stefans.montage@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stefans Montage & Bygg AB (org.nr 559083-4783)
Vallby Skolgata 6 (visa karta)
724 81  VÄSTERÅS

Kontakt
stef samier
stefans.montage@gmail.com
02161111

Jobbnummer
9509919

Prenumerera på jobb från Stefans Montage & Bygg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stefans Montage & Bygg AB: