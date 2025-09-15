Erfaren Plattsättare, Murare & Snickare
Stefans Montage & Bygg AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2025-09-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
i Västerås
Vi behöver 3 st arbetare, med stor arbetserfarenhet.
En erfaren murare
Vi söker dig som har vana av mur- och putsarbeten samt kan arbeta självständigt och noggrant.
En erfaren snickare
Du har erfarenhet av bygg- och renoveringsarbeten, gillar detaljer och tar ansvar för dina projekt.
En erfaren plattsättare
Vi söker en plattsättare med känsla för precision, kvalitet och erfarenhet av kakel och klinker mm.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
• Är noggrann, självgående och ansvarsfull
• Har god känsla för kvalitet och detaljer
• Trivs med att arbeta både självständigt och i lag
• Har B-körkort
• Språk: svenska, arabiska eller engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Via mejl
E-post: stefans.montage@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stefans Montage & Bygg AB
(org.nr 559083-4783)
Vallby Skolgata 6 (visa karta
)
724 81 VÄSTERÅS Kontakt
stef samier stefans.montage@gmail.com 02161111 Jobbnummer
9509919