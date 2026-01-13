Erfaren Plattsättare Malmö
Mb Bygg Syd AB / Murarjobb / Malmö
2026-01-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi söker nu en plattsättare med erfarenhet som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i varierande projekt med höga krav på kvalitet och yrkesskicklighet.
Som plattsättare hos oss kommer du att arbeta med bland annat:
Kakling av badrum, kök och tvättstugor
Kuvertskärning
Flytspackling
Tätskiktning
Fogning
Enkelt snickeri arbete
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som plattsättare
Är noggrann, självgående och kvalitetsmedveten
Har B-körkort (krav)
Kan arbeta i team med mångspråkiga kollegor (språkkunskaper är meriterande men inget krav)
Har annan erfarenhet inom bygg/branschen (meriterande)
Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor
Varierande projekt
Start omgående eller enligt överenskommelse
Ett stabilt företag med gott rykte
Våra projekt finns främst i Malmö och närområdet och vi arbetar med kunder som ställer höga krav på kvalitet och professionalism.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: info@mbbyggsyd.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mb Bygg Syd AB
(org.nr 559453-0270)
Granviksgatan 162 (visa karta
)
214 55 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9681469