Erfaren pizzabagare sökes
Partille Pizzeria AB / Kockjobb / Partille Visa alla kockjobb i Partille
2026-03-06
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille Pizzeria AB i Partille
Erfaren pizzabagare sökes
Vi söker nu en erfaren pizzabagare till vår pizzeria.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Baka pizza och förbereda ingredienser
Förbereda deg och hålla ordning i köket
Säkerställa god kvalitet och serviceKvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare
Kunna arbeta i högt tempo
Ansvarsfull och samarbetsvillig
Meriterande:
Erfarenhet av restaurangarbete
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Start omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: waro-09@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Pizzeria AB
(org.nr 559517-7238) Jobbnummer
9781842