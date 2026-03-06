Erfaren pizzabagare sökes

Partille Pizzeria AB / Kockjobb / Partille
2026-03-06


Erfaren pizzabagare sökes
Vi söker nu en erfaren pizzabagare till vår pizzeria.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
Baka pizza och förbereda ingredienser

Förbereda deg och hålla ordning i köket

Säkerställa god kvalitet och service

Kvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare

Kunna arbeta i högt tempo

Ansvarsfull och samarbetsvillig

Meriterande:
Erfarenhet av restaurangarbete

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö

Heltid eller deltid enligt överenskommelse

Start omgående

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: waro-09@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Partille Pizzeria AB (org.nr 559517-7238)

Jobbnummer
9781842

