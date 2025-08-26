Erfaren översiktsplanerare
2025-08-26
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Många människor vill komma till Kungälv för att bo och verka.
Kungälv är en kommun med högt exploateringstryck och vi behöver därför utöka vårt team med en översiktsplanerare som hjälper till att göra det möjligt!
Till Kungälv har människor sökt sig i alla tider. Våra fästningar Bohus och Carlsten vittnar om platsens historiskt attraktiva läge och det har bestått och utvecklats med tiden. Hos oss finns alla sorters uppdrag - riktigt stora, små, enklare, komplexa, i kustzon, på landsbygd, i stadskärnan, förtätning, omvandling och helt nytt. Du kan se fram emot stor variation och spännande utmaningar!
Vi inom Planering, mark och exploatering i Kungälv är idag ett ambitiöst, engagerat och glatt gäng. De som arbetar på enheten är planarkitekter, samhällsplanerare, översiktsplanerare samt mark- och exploateringsingenjörer och kommunekologer. Teamkänslan är stor och vi tar alla ansvar för och bidrar till att vi levererar på våra uppdrag och ständigt utvecklas professionellt på olika sätt - och att vi har roligt när vi gör det! Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med översiktsplanering så som strategiskt utredningsarbete, framtagande av planeringsunderlag, svara på remisser, tematiska tillägg till översiktsplan och i nuläget delansvarig i framtagande av ny översiktsplan. I tjänsten ingår även att medverka i berörda nätverk och arbetsgrupper.
Som översiktsplanerare är det viktigt att du har en god pedagogisk förmåga. Du kan beskriva och förmedla idéer och planer både muntligt och skriftligt till politiker, kollegor, kommuninvånare och andra intressenter. Rollen som översiktsplanerare ställer höga krav på dina språkliga och kommunikativa färdigheter.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har en utbildningsbakgrund inom samhälls- och miljövetenskap, samhällsplanering, kulturgeografi, arkitektur eller fysisk planering alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha minst tio års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med strategisk planering översiktsplan/fördjupad översiktsplan. Det är meriterande om du har erfarenhet av översiktsplanering från en politiskt styrd organisation.
Som person är du positiv, ansvarsfull och kan arbeta självständigt. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då arbetet innebär mycket samarbete med kollegor, kontakt med politiker, företagare och allmänhet. Du är strukturerad, noggrann och lösningsfokuserad. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Förståelse för detaljplanarbete, då vi arbetar i nära samverkan inom hela enheten.
- Erfarenhet av arbete på ett projektbaserat sätt.
- Kunskap inom GIS-verktyg och erfarenhet av vilken typ av analyser som ges.
- Erfarenhet av att beställa och analysera statistik som underlag för strategiska dokument så som bostadsförsörjningsprogram etc.
- Erfarenhet av att arbeta med framtagande av digital översiktsplan.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/389". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Pernilla Attnäs Björk 0303-238000 Jobbnummer
9475384